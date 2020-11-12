Более 300 тысяч заявок поступило на олимпиаду «Я – профессионал»

До 24 ноября продолжается регистрация на четвертый сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал». Принять участие в состязаниях могут учащиеся бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов.

«Две недели остается до завершения регистрации на олимпиаду «Я – профессионал». Мы рады сообщить, что получили уже более 300 тысяч заявок на участие в проекте. Статистика показывает, что молодежь активизируется ближе к концу регистрационного периода, – сказала руководитель олимпиады Валерия Касамара. – А тем, кто хочет поучаствовать, но сомневается в своих силах, я рекомендую обязательно попробовать. Как минимум вы получите ценный опыт, как максимум – сможете выиграть льготы на поступление, профильные стажировки и даже денежную премию».

В 2020–2021 учебном году олимпиада проводится по 72 различным направлениям. Они охватывают как традиционные дисциплины, среди которых филология, математика, юриспруденция и экономика, так и междисциплинарные и передовые науки: робототехнику, квантовые технологии, машинное обучение и многое другое. Каждый студент может зарегистрироваться на одно или сразу несколько направлений.

Отборочный онлайн-этап олимпиады стартует уже 27 ноября. Он пройдет полностью в дистанционном формате. Студенты, успешно справившиеся с заданиями онлайн-отбора, получат приглашения на заключительный этап. Он состоится с середины февраля по конец апреля 2021 года. Имена дипломантов четвертого сезона олимпиады «Я – профессионал» станут известны в мае 2021 года.

В зависимости от набранных баллов дипломанты делятся на призеров, победителей и медалистов. Все они смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для золотых, серебряных и бронзовых медалистов олимпиады предусмотрен дополнительный бонус – премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

Олимпиада «Я – профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – один из самых масштабных студенческих конкурсов в стране. Цель проекта – поддержка талантливых студентов разных специальностей, которая позволит им продолжить обучение в ведущем вузе страны и начать карьеру в крупной компании.