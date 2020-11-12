Более 300 тысяч заявок поступило на олимпиаду «Я – профессионал»

До 24 ноября продолжается
регистрация на четвертый сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я –
профессионал». Принять участие в состязаниях могут учащиеся бакалавриата,
специалитета и магистратуры российских вузов.
«Две недели остается до
завершения регистрации на олимпиаду «Я – профессионал». Мы рады сообщить, что
получили уже более 300 тысяч заявок на участие в проекте. Статистика
показывает, что молодежь активизируется ближе к концу регистрационного периода,
– сказала руководитель олимпиады Валерия Касамара. – А тем, кто хочет поучаствовать,
но сомневается в своих силах, я рекомендую обязательно попробовать. Как минимум
вы получите ценный опыт, как максимум – сможете выиграть льготы на поступление,
профильные стажировки и даже денежную премию».
В 2020–2021 учебном году
олимпиада проводится по 72 различным направлениям. Они охватывают как
традиционные дисциплины, среди которых филология, математика, юриспруденция и
экономика, так и междисциплинарные и передовые науки: робототехнику, квантовые
технологии, машинное обучение и многое другое. Каждый студент может
зарегистрироваться на одно или сразу несколько направлений.
Отборочный онлайн-этап
олимпиады стартует уже 27 ноября. Он пройдет полностью в дистанционном формате.
Студенты, успешно справившиеся с заданиями онлайн-отбора, получат приглашения
на заключительный этап. Он состоится с середины февраля по конец апреля 2021
года. Имена дипломантов четвертого сезона олимпиады «Я – профессионал» станут
известны в мае 2021 года.
В зависимости от
набранных баллов дипломанты делятся на призеров, победителей и медалистов. Все
они смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру
и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в
крупной профильной компании. Для золотых, серебряных и бронзовых медалистов
олимпиады предусмотрен дополнительный бонус – премии в размере от 100 до 300
тысяч рублей.
Олимпиада «Я –
профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для
каждого» национального проекта «Образование».
Всероссийская олимпиада
студентов «Я – профессионал» – один из самых масштабных студенческих конкурсов
в стране. Цель проекта – поддержка талантливых студентов разных специальностей,
которая позволит им продолжить обучение в ведущем вузе страны и начать карьеру
в крупной компании.