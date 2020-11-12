Новому году быть!

Директор предприятия Владимир Рящин рассказал, что у городского Дома культуры уже установлен световой фонтан.

Сегодня, 12 ноября, продолжается монтаж новогодней конструкции в Ленинском сквере, напротив здания администрации, и установка праздничных консолей на бульваре 47 регион. До конца дня коммунальщики планируют полностью украсить микрорайон Въезд.

В пятницу, 13 ноября, приступят к установке праздничных консолей в микрорайоне Аэродром – на улицах Кныша и Зверевой.

Постепенно в Гатчине будут установлены новогодние ёлки: на площади Богданова, на Театральной площади, на проспекте 25 Октября у кирхи и на улице Рощинской, д. 11. Если юные жители города вновь сделают новогодние украшения, то их, как и в прошлом году, разместят на елях, растущих в Ленинском сквере.

Что касается кареты, запряженной лошадьми, которая в прошлом году была установлена у Ингербургских ворот, то вопрос пока остается открытым. За время прошлогодних новогодних праздников гирлянду, украшавшую конструкцию, жители города порвали трижды. Их не остановил ни предупреждающий знак о подключенном электрическом токе, ни отсутствие пешеходного перехода на пути к карете, ни здравый смысл. После проведенной диагностики конструкция пока находится в ремонте. Если ее успеют отремонтировать и будет принято соответствующее решение, то карету с лошадьми установят на прежнем месте.

Ирина ХРУСТАЛЁВА

Фото Владимира Павлова