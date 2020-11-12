Новому году быть!

Директор
предприятия Владимир Рящин рассказал, что у городского Дома культуры уже
установлен световой фонтан.
Сегодня,
12 ноября, продолжается монтаж новогодней конструкции в Ленинском сквере, напротив
здания администрации, и установка праздничных консолей на бульваре 47 регион. До
конца дня коммунальщики планируют полностью украсить микрорайон Въезд.
В
пятницу, 13 ноября, приступят к установке праздничных консолей в микрорайоне
Аэродром – на улицах Кныша и Зверевой.
Постепенно
в Гатчине будут установлены новогодние ёлки: на площади Богданова, на
Театральной площади, на проспекте 25 Октября у кирхи и на улице Рощинской, д. 11.
Если юные жители города вновь сделают новогодние украшения, то их, как и в
прошлом году, разместят на елях, растущих в Ленинском сквере.
Что
касается кареты, запряженной лошадьми, которая в прошлом году была установлена
у Ингербургских ворот, то вопрос пока остается открытым. За время прошлогодних
новогодних праздников гирлянду, украшавшую конструкцию, жители города порвали
трижды. Их не остановил ни предупреждающий знак о подключенном электрическом токе,
ни отсутствие пешеходного перехода на пути к карете, ни здравый смысл. После
проведенной диагностики конструкция пока находится в ремонте. Если ее успеют
отремонтировать и будет принято соответствующее решение, то карету с лошадьми
установят на прежнем месте.
Ирина ХРУСТАЛЁВА
Фото Владимира Павлова