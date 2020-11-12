Социальное предпринимательство: открыть своё дело может каждый!

Организатор события - Центр инноваций социальной сферы Ленинградской области продвигает инициативу организации бизнеса как способ трудоустройства социальных категорий граждан.

К участию приглашаются люди с ограниченными возможностями здоровья и трудной жизненной ситуацией, а также граждане с высоким уровнем социальной ответственности и идеей помощи другим.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Начало в 10:00. Участие бесплатное.

Открыть собственное дело может каждый! Достаточно следовать своей социальной миссии, не бояться проявить инициативу и пользоваться помощью государства. Приглашаем присоединиться к трансляции всех, кто имеет такое желание, но сомневается в своих возможностях.

Реально начать свой бизнес инвалиду, пенсионеру, многодетному родителю?

Какими были первые шаги к успеху у состоявшихся предпринимателей?

Как получить стартовую субсидию от биржи труда на открытие бизнеса?

Как помогут предприятиям, которые трудоустраивают людей с инвалидностью?

Как организовать производство товаров и услуг для социально незащищенных граждан?

На эти и другие вопросы ответят спикеры вебинаров.

Слушатели узнают об одной из самых популярных и эффективных мер поддержки – субсидии на открытие бизнеса от биржи труда. Инфраструктуры поддержки предпринимательства расскажут о мерах поддержки и развития малого и среднего бизнеса. О субсидиях предприятиям, которые создают рабочие места людям с инвалидностью, расскажут представители центров занятости населения. Ключевым моментом программы станут реальные истории спикеров о том, как они взрастили идею создания социального бизнес-проекта и успешно воплотили её в жизнь.

Слушатели смогут задать интересующие вопросы, получить полезные контакты и, возможно, даже предложения о наставничестве. По итогам вебинаров Центр инноваций социальной сферы предложит бесплатную консультацию по вопросам создания бизнес-проекта.

Для участия в вебинаре приглашаются:

- действующие предприниматели из числа социально незащищенных слоев населения;

- многодетные или одинокие родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе родители детей-инвалидов;

- пенсионеры и граждане предпенсионного возраста;

- инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья;

- выпускники детских домов;

- малоимущие граждане.

Регистрация на вебинар по ссылке https://tsiss-fond-lo.timepad.ru/event/1465430/.