Социальное предпринимательство: открыть своё дело может каждый!

Организатор
события - Центр инноваций социальной сферы Ленинградской области продвигает инициативу
организации бизнеса как способ трудоустройства социальных категорий граждан.
К
участию приглашаются люди с ограниченными возможностями здоровья и трудной
жизненной ситуацией, а также граждане с высоким уровнем социальной
ответственности и идеей помощи другим.
Мероприятие
пройдет в онлайн-формате. Начало в 10:00. Участие бесплатное.
Открыть
собственное дело может каждый!
Достаточно следовать своей социальной миссии, не бояться проявить
инициативу и пользоваться помощью государства. Приглашаем присоединиться к
трансляции всех, кто имеет такое желание, но сомневается в своих возможностях.
Реально начать свой бизнес инвалиду, пенсионеру, многодетному
родителю?
Какими были первые шаги к успеху у состоявшихся
предпринимателей?
Как
получить стартовую субсидию от биржи труда на открытие бизнеса?
Как помогут предприятиям, которые трудоустраивают
людей с инвалидностью?
Как
организовать производство товаров и услуг для социально незащищенных граждан?
На
эти и другие вопросы ответят спикеры вебинаров.
Слушатели узнают об одной из самых популярных и эффективных мер поддержки – субсидии на
открытие бизнеса от биржи труда. Инфраструктуры
поддержки предпринимательства расскажут о мерах поддержки и развития малого и
среднего бизнеса. О субсидиях предприятиям, которые создают рабочие места людям
с инвалидностью, расскажут представители центров занятости населения. Ключевым
моментом программы станут реальные истории спикеров о том, как они взрастили
идею создания социального бизнес-проекта и успешно воплотили её в жизнь.
Слушатели
смогут задать интересующие вопросы, получить полезные контакты и, возможно,
даже предложения о наставничестве. По итогам вебинаров Центр
инноваций социальной сферы предложит бесплатную консультацию по вопросам
создания бизнес-проекта.
Для
участия в вебинаре приглашаются:
- действующие предприниматели из числа социально
незащищенных слоев населения;
- многодетные или одинокие родители, воспитывающие
несовершеннолетних детей, в том числе родители детей-инвалидов;
- пенсионеры и граждане предпенсионного возраста;
- инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья;
- выпускники детских домов;
- малоимущие граждане.
Регистрация
на вебинар по ссылке https://tsiss-fond-lo.timepad.ru/event/1465430/.