Тёмная пятница в Гатчинском районе

13.11.20 с 09:00 до 18:00
Рождественское СП:
д. Даймище.
13.11.20 с 09:00 до 17:00
Елизаветинское СП:
д. Холоповицы,
д. Ермолино,
д. Смольково,
д. Заполье,
д. Пульево.
13.11.20 с 09:00 до 17:00
Елизаветинское СП:
д. Николаевка,
д. Вероланцы.
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет жителей Гатчинского района, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии.
13.11.20 с 09:00 до 18:00
Рождественское СП:
д. Даймище.
13.11.20 с 09:00 до 17:00
Елизаветинское СП:
д. Холоповицы,
д. Ермолино,
д. Смольково,
д. Заполье,
д. Пульево.
13.11.20 с 09:00 до 17:00
Елизаветинское СП:
д. Николаевка,
д. Вероланцы.
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