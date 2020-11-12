Тёмная пятница в Гатчинском районе

Тёмная пятница в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет жителей Гатчинского района, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии.

Рубрики : ЖКХ     12 Nov 2020

13.11.20 с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

д. Даймище.

 

13.11.20 с 09:00 до 17:00

Елизаветинское СП:

д. Холоповицы,

д. Ермолино,

д. Смольково,

д. Заполье,

д.  Пульево.

 

13.11.20 с 09:00 до 17:00

Елизаветинское СП:

д. Николаевка,

д. Вероланцы.

 

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