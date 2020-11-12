В «Единой России» обсудили перспективы

Конференция состоялась с соблюдением всех мер безопасности, а также был использован новый формат работы. Делегаты из поселений Гатчинского района смогли принять участие в работе конференции в режиме видеоконференцсвязи.

Член местного и регионального политических советов, первый заместитель главы районной администрации Сергей Голованов рассказал о перспективах развития Гатчинского района в период 2021-2025 годов.

- Сегодня мы активно работаем над формированием и реализацией новых муниципальных программ, утвержденных на пять лет, которые направлены на социально-экономическое развитие Гатчинского района. Их общий объем финансирования составит более 38 млрд рублей, а при их разработке учитывались обращения граждан, - сказал он.

Речь идет о десяти программах: «Эффективное управление финансами» (2,5 млрд рублей), «Развитие физической культуры и спорта» (322 млн рублей), «Устойчивое общественное развитие» (125 млн рублей), «Стимулирование экономической активности» (362 млн рублей), «Современное образование» (29,9 млрд рублей), «Развитие сельского хозяйства» (120 млн рублей), «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями» (293 млн рублей), «Развитие культуры» (1,9 млрд рублей), «Обеспечение комплексной безопасности» (222 млн рублей), «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности» (2,3 млрд рублей).

В рамках самой большой муниципальной программы «Современное образование» планируется открыть детский сад на 220 мест в деревне Малое Верево (его строительство уже началось), построить школы в микрорайоне Аэродром в Гатчине на 1175 мест и на улице Крупской, новые корпуса для начальной школы-детского сада у Гатчинского лицея № 3, Гатчинских школ № 8 и № 7, построить ясельный корпус на 90 мест в рамках реконструкции детского сада № 13, выполнить ремонт фасада детского сада № 40, построить детский сад на 180 мест в жилом массиве «Ижора» в Коммунаре, провести проектно-изыскательские работы для строительства детского сада в деревне Жабино. Кроме того, планируется провести реконструкцию детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка», создать в учреждениях образования условия для обучения детей с ОВЗ, провести капремонт в спортивных залах и на пришкольных стадионах.

Не менее важная программа – «Развитие физической культуры и спорта» необходима для привлечения как можно большего количество жителей района в массовый спорт. В рамках этой программы предусмотрено продолжение реконструкции стадиона «Спартак», строительство ФОКа на улице Чехова, разработка проектно-сметной документации для строительства Ледовой арены в микрорайоне Аэродром в Гатчине и многое другое.

Член президиума регионального политического совета, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко рассказала об основах и принципах работы депутатов областного парламента.

Руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Владимир Бодягин передал приветствие участникам конференции от заместителя секретаря генерального совета партии «Единая Россия», члена Совета Федерации РФ Сергея Перминова. Владимир Бодягин поблагодарил однопартийцев за работу на выборах губернатора Ленинградской области и голосовании за внесение поправок в Конституцию РФ, а также вручил Благодарственную грамоту от имени председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева ведущему специалисту Гатчинского местного отделения Партии Злате Булиной.

Член регионального политического совета, секретарь Гатчинского местного отделения партии, глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко провел голосование за избрание делегатов на конференцию Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия».