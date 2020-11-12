В России найдут «Ключевое слово»

Этот проект направлен на содействие сохранению языкового многообразия Российской Федерации, поощрение работы по созданию в России условий и возможностей, обеспечивающих равное и уважительное отношение ко всем народам, населяющим нашу страну, их языкам, традициям, ко всему нематериальному наследию любой, даже самой малочисленной народности.

Конкурс призван подчеркнуть многогранность России, отметить особый вклад лауреатов в сохранение языкового наследия страны, а также продвижение русского языка за рубежом.

В рамках премии предусмотрено семь номинаций: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За сохранение языков малочисленных народов», «За особые заслуги». Специальная номинация – «Социально ответственный бизнес».

Участие в конкурсе могут принять граждане старше 18 лет и юридические лица, зарегистрированные на территории нашей страны. Это могут быть авторы или авторские коллективы, представители общественных, коммерческих и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по сохранению и развитию языков народов Российской Федерации.

Оценивать проекты будет экспертный совет, в состав которого входят известные мировые ученые и общественные деятели, занимающиеся вопросами сохранения языкового многообразия.

Приём заявок продлится до 1 декабря 2020 года. Высылать их необходимо на электронный адрес slovo@fadn.gov.ru.

Положение о конкурсе размещено по адресу: http://fadn.gov.ru/documents/9079-polozhenie-o-konkurse-vserossiyskaya-obschestvennaya-premiya-za-sohranenie-yazykovogo-mnogoobraziya-klyuchevoe-slovo

Образец заявки: http://fadn.gov.ru/documents/9080-zayavka-na-uchastie-v-konkurse-vserossiyskaya-premiya-za-sohranenie-yazykovogo-mnogoobraziya-klyuchevoe-slovo