В России найдут «Ключевое слово»

Этот проект направлен на содействие сохранению языкового многообразия Российской Федерации, поощрение работы по созданию в России условий и возможностей, обеспечивающих равное и уважительное отношение ко всем народам, населяющим нашу страну, их языкам, традициям, ко всему нематериальному наследию любой, даже самой малочисленной народности.
Конкурс призван подчеркнуть
многогранность России, отметить особый вклад лауреатов в сохранение языкового
наследия страны, а также продвижение русского языка за рубежом.
В рамках премии предусмотрено
семь номинаций: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект»,
«Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За сохранение языков
малочисленных народов», «За особые заслуги». Специальная номинация – «Социально
ответственный бизнес».
Участие в конкурсе могут
принять граждане старше 18 лет и юридические лица, зарегистрированные на
территории нашей страны. Это могут быть авторы или авторские коллективы,
представители общественных, коммерческих и некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность по сохранению и развитию языков народов Российской
Федерации.
Оценивать проекты будет
экспертный совет, в состав которого входят известные мировые ученые и
общественные деятели, занимающиеся вопросами сохранения языкового многообразия.
Приём заявок продлится до 1
декабря 2020 года. Высылать их необходимо на электронный адрес
slovo@fadn.gov.ru.
Положение о конкурсе
размещено по адресу: http://fadn.gov.ru/documents/9079-polozhenie-o-konkurse-vserossiyskaya-obschestvennaya-premiya-za-sohranenie-yazykovogo-mnogoobraziya-klyuchevoe-slovo
Образец заявки: http://fadn.gov.ru/documents/9080-zayavka-na-uchastie-v-konkurse-vserossiyskaya-premiya-za-sohranenie-yazykovogo-mnogoobraziya-klyuchevoe-slovo