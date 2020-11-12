Выборгский район в годы войны

Перед началом
Великой Отечественной войны
По итогам советско-финляндской войны 1939
– 1940 годов территории Выборга и Выборгского района вошли в состав СССР, став
частью Карело-Финской ССР. Земли, оставленные финским населением, стали активно
осваиваться советскими переселенцами. К 1941 году население Выборгского района
составляло около 20 тысяч человек.
Из документов первой половины 1941 года
(например, из протоколов заседаний исполкома Выборгского городского совета) видно,
что в это время как в городе, так и в сельской местности еще продолжались
работы по восстановлению. На территорию Выборгского района переселялись
колхозы: из географо-экономического описания района на 1 апреля 1941 года
следует, что в районе числилось 73 колхоза, 5 совхозов, 15 подсобных хозяйств и
3 машинно-тракторные станции.
Финское
наступление
Финляндия вступила в войну на стороне
Германии в конце июня 1941 года. Началось наступление финских войск на
территории Карельского перешейка и Прионежья. Население Выборгского района
стало готовиться к обороне и эвакуации.
В Выборгском районе практически сразу была
введена гужевая и трудовая повинности. Многие предприятия и колхозы были
эвакуированы в течение месяца с начала военных действий. Вывозилось как
оборудование, так и продукты. В колхозах ускоренно собирали урожай,
обобществленный колхозный скот перегонялся в глубь страны – например, в колхозы
Вологодской области.
15 июля руководством г. Выборга был
разработан план уничтожения ценностей по Виипурскому (Выборгскому) району на
случай отхода частей Красной армии. В перечне предприятий, продукция которых
подлежала уничтожению, значились: целлюлозно-бумажный комбинат «Йоханнес»,
керамический, гвоздильный, кирпичные заводы, крупные совхозы и другие объекты
народного хозяйства района. При этом уничтожение самих зданий предприятий было
признано нецелесообразным, так как «они все равно в конце концов будут наши».
Большое количество сведений о ходе
эвакуации и общем положении дел можно почерпнуть из информации Виипурского
ВКП(б), описывающей состояние района на 20 июля 1941 года. Так, например,
известно, что некоторые предприятия (например, в Койвисто, сегодня - Приморск)
расформировывались, а сотрудники рассчитывались, что приводило к росту
безработицы и недовольству населения. Вывозили и колхозное зерно (сообщается о
175 тоннах зерна, вывезенных в южную часть района), и оборудование предприятий,
ряд предприятий был эвакуирован вместе с рабочими. Например, с бумажной фабрики
в пос. Ховинмаа были вывезены люди (в двух вагонах) и 12 вагонов с
оборудованием, с завода огнеупоров в Макслахти - рабочие с семьями – в четырех
вагонах и 23 вагона с оборудованием.
Помимо призыва в РККА, формировались
добровольческие соединения – народное ополчение и истребительные батальоны.
Так, например, на бумажном комбинате в поселке Йоханес (сегодня – пос.
Советский) почти сто человек сотрудников, не мобилизованных с началом войны,
записались в истребительный взвод. Сформированный в районе истребительный
батальон, по информации Виипурского ВКП(б), насчитывал 204 бойца. Отмечались,
однако, сложности с организацией ополчения – основной проблемой, судя по
документам, была нехватка вооружения, которое ополчению не было предоставлено.
Положение осложнялось и общим состоянием
Выборгского района. Тот же документ Виипурского ВКП(б) говорит о том, что
«селения южной части района выжжены, и большое количество семей вынуждено
находиться в корпусах завода… [в] сараях и под деревьями»; там же сообщается и
об опасениях, связанных со случаями инфекционных заболеваний среди детей.
Спасти
архив!
Среди учреждений, вывезенных из Выборга,
был и архив НКВД Карело-Финской ССР. Согласно приказу заместителя наркома
внутренних дел В.В. Чернышова, наиболее ценные документы надлежало вывезти в
Костромской государственный архив. Подготовка к эвакуации документов и
сотрудников была начата в середине июля 1941 года, а 31 июля и 2 августа 12
вагонов с документами прибыли в Кострому, где были размещены в здании бывшего
Ипатьевского монастыря. Из двенадцати вагонов, перевозивших документы, два были
оплачены из средств самих сотрудников архива (упоминается и точная сумма – 1400
рублей).
Сотрудники архива вскоре начали работу по
переводу найденных в фондах финских документов, которые, как предполагалось,
могли содержать информацию о шпионах и провокаторах на территории СССР. Из
переписки начальника Выборгского архива М.И. Демидова с архивным управлением
Ярославской области и ГАУ НКВД нам известно, что положение сотрудников осенью
1941 года было близко к катастрофическому. В процессе эвакуации архиву не были
переведены средства на зарплаты, и уже 4 октября в письме начальнику ГАУ НКВД
СССР майору Никитинскому начальник архива сообщает, что сотрудники архива
«зарплаты не получали за сентябрь месяц», а также что «прожиточный минимум
очень дорого стоит», и сотрудники, чтобы прокормиться, вынуждены продавать
личное имущество. К сожалению, судя по дальнейшей переписке, вопрос с
зарплатами для архивистов не был решен до 1946 года.
Под
контролем финских войск
С 30 августа 1941 года город Выборг, а
впоследствии и район находились под контролем финских войск. Кроме того, как в
городе, так и в сельской местности вновь расселялось финское население,
занимавшее дома и земли, принадлежавшие ему до советско-финляндской войны.
В самом Выборге, согласно отчету
архитектора городского плана Лайсаари о восстановительных работах в городе, к
1943 году проживало около 10 тысяч человек мирного населения, и постепенно
восстанавливалось жилье, в котором предполагалось расселить больше жителей.
В годы войны на территории Выборга
действовал лагерь военнопленных №6, здания и службы которого располагались в
различных частях города и в предместьях. В лагере находилось от 11 до 17 тысяч
человек. Условия содержания были очень жестокими: военнопленные умирали от
анемии (малокровия), вызванной плохим питанием, занимались тяжелым трудом на
сельхозработах, лесозаготовках и восстановлении города. При этом практиковались
телесные наказания (избиение прутьями) и расстрелы.
В Ленинградском областном государственном
архиве хранится фонд №221, содержащий сохранившиеся в Выборге документы этого
лагеря и состоящий из 15 дел. Помимо инструкций для караулов лагеря и дневника
начальника, здесь имеются также различные сведения о заключенных, в том числе
наряды на работы, акты о побегах и расстрелах, журнал наказаний заключенных и
списки погибших в лазарете.
Имеется и большое количество сообщений о
побегах военнопленных, а также и возможные указания на их обстоятельства.
Начальник подлагеря №6/1, сообщая о побегах заключенных, настаивал на
необходимости усиления охраны, «так как гражданский караул слишком благодушный
и расслабленный». Часть заключенных, как можно заключить из актов о поимке,
была схвачена, некоторые были застрелены при задержании.
В деле «Список умерших в лазарете и
расстрелянных русских военнопленных» – более трех сотен фамилий. Датировка
записей – с января по сентябрь 1942 года. Причины смерти, указанные в
карточках, говорят о плохих условиях содержания военнопленных, голоде и
антисанитарии. Не все из погибших умирали в больнице, нередко в карточке
указано: «умер в дороге», «умер в бараке» или «застрелен на работе».
Восстановление
района
20 июня 1944 года в результате Выборгской
наступательной операции Выборг, а затем и территория Выборгского района вновь вошли
в состав Советского Союза, впоследствии став частью Ленинградской области.
План восстановления на 1945 год
обрисовывает картину жизни города после войны. Постепенно начинали действовать
предприятия, отмечается нехватка жилых площадей (если в январе 1945 года в
городе проживало 2,5 тысячи жителей, то к августу – более 10 тысяч, а к началу
1946 года – 16,4 тысяч).
Из докладной записки плановой комиссии
исполкома Выборгского городского совета о восстановлении Выборга, составленной
не раньше 29 августа 1945 года, нам известно, что значительная часть
сохранившихся в городе домов была деревянной (748 из 858). На 1945 год было
запланировано восстановить 8000 кв. м жилья, однако на момент составления
справки было выполнено всего 3,5% плана. Из дальнейшего текста справки
становятся ясны причины: прежде всего, нехватка инвентаря и квалифицированной
рабочей силы.
Протоколы заседаний Выборгского горсовета
содержат большое количество информации о послевоенной жизни города и его
насущных проблемах. Например, отмечается «бесконтрольное и неорганизованное
заселение в дома», общая антисанитария, разрушение и расхищение зданий,
занимаемых предприятиями, нехватка топлива.
В справке о состоянии города Выборга,
составленной не раньше мая 1946 года, указано, что к этому моменту в городе
восстановлен парфюмерный завод, хлебокомбинат, пивоваренный завод, мельничный
комбинат, кондитерский комбинат, швейно-обувная фабрика, а также организована
новая сетевязальная фабрика и Горпромбкомбинат. Восстанавливался также торговый
порт, включая подъездные пути и площадки для грузов. Здесь же сообщается о
нехватке строительного оборудования и материалов, тормозящей строительные и
ремонтные работы в разрушенном городе. Приводится информация о восстановлении
учебных заведений, среди которых шесть школ, в которых обучалось более двух
тысяч учеников, а также специальные учебные заведения с общим числом
обучающихся около тысячи человек.
Состояние района после войны, судя по
документам, было весьма тяжелым. Акты по выявлению ущерба, составленные в 1944
году, говорят о разрушениях и уничтожении колхозного имущества, а также о
расхищении собственности.
В послевоенное время на Карельский
перешеек переселялись жители других регионов. Из акта приема-сдачи эшелона с
колхозниками-переселенцами от 10 марта 1945 года известно, что за два дня до
этого, 8 марта, на станцию Койвисто (Приморск) с эшелоном прибыла 131 семья с
различным домашним скотом и птицей и имуществом в 30 вагонах. По отчетам о
количестве, составе и размещении колхозников известно, что с августа по декабрь
1944 года в Койвистовский район прибыло 47 семей в количестве 254 человек.
В фондах архива
имеются приказы народного комиссара целлюлозной и бумажной промышленности о
восстановлении предприятий на Карельском перешейке.
Медленно и с большим трудом в Выборге и
районе начала возрождаться и сельская жизнь. Выборгскому району, пережившему
две войны подряд, предстоял долгий путь восстановления.
Материалы
предоставил архивист Савва Эйрус-Шулепов
Подготовила
Татьяна Можаева