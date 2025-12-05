Фестиваль «Мир без границ» собрал яркие таланты Ленинградской области

5 декабря их творчество объединил традиционный фестиваль «Мир без границ» на площадке Дворца культуры города Кировска. Вокальные номера, хореографические постановки, поэтические чтения и театральные миниатюры — программа фестиваля продемонстрировала всю палитру талантов.

Оценивало выступления жюри, в состав которого вошли заслуженные артисты, представители общественных и благотворительных организаций, а также комитета по социальной защите населения региона.

«Этот фестиваль — всегда долгожданное и очень личное событие. Здесь мы видим не просто номера, а живые истории, рассказанные с огромной искренностью. Каждое выступление — это пример силы духа, радости и настоящего творчества», — поделилась впечатлениями председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачева.

Все артисты получили памятные дипломы, а лучшие коллективы и солисты были награждены ценными подарками. Также традиционно были отмечены участники, проявившие особое мастерство в специальной номинации «За личное мастерство и творческий подход». Фестиваль «Мир без границ» вновь стал ярким событием, которое объединяет, вдохновляет и напоминает, что у таланта нет преград.