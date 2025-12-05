В День добровольца в Ленобласти зажглась «Ёлка желаний»

«Уже трудно представить Новый год без ленинградской Елки желаний. Каждому ребенку, да и взрослому, важно верить, что чудеса случаются. Детям, чьи отцы погибли, защищая Родину в ходе специальной военной операции, особенно важно чувствовать заботу и внимание. В холле правительства Ленинградской области елка уже наряжена. Мечты должны сбываться. Тем более, когда за дело берется команда», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На ленинградской ёлке более 500 искренних заветных мечт: яркие ролики, долгожданные куклы, коллекционные книги, наборы для творчества и многое другое.

Первые 8 шаров с детскими желаниями снял с ёлки вице-губернатор Ленобласти по АПК Олег Малащенко. Он рассказал, что участие в благотворительной акции для него значит гораздо больше, чем просто подготовка подарков.