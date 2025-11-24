«Мой осенний парк» глазами гатчинских фотолюбителей

В конкурсе фотографий приняло участие 68 человек. Столько же работ, сделанных в Приоратском и Демидовском парках, было представлено на суд жюри.

Оценочной комиссии пришлось нелегко, так как большое количество работ были по-настоящему интересными, уникальными и вдохновляющими.

Работы оценивались по 10-балльной шкале девятью членами жюри, среди которых были редактор газеты «Гатчинская правда» Елена Суралёва, профессиональные фотографы Ольга Фирсова и Максим Колесников, администратор группы «Моя Гатчина» и волонтер Анна Макарычева, а также руководители Паркового агентства.

По итогам были определены 10 победителей в 10 номинациях, а также два победителя в зрительском голосовании. 17 ноября состоялось их награждение. Руководитель паркового агентства Сергей Голованов поблагодарил всех за участие и вручил дипломы и подарки от партнеров.

Победителями стали:

- Елена Мареичева, фотография «Утро туманное», номинация Пейзажная симфония;

- Станислав Саблин, номинация «Архитектурный пейзаж»

- Анна Томминен, фотография «Игра красок», номинация «Атмосферный кадр»;

- Алена Шапран, фотография «Утренний дзен», номинация «Краски осени»;

- Юлия Кузнецова, фотография «Золотые листья клёна обрамляют башни вид, в ней история масонства в красках осени парит», номинация «Взгляд мастера»;

- Екатерина Ролич, фотография «Пылающий закат», номинация «Живопись светом»;

- Валерия Яскович, фотография «Короткая, но дивная пора», номинация «Человек и природа»;

- Ольга Строгова, фотография «В золоте осени», номинация «Осень в отражении парковых озер»;

- Денис Пономарев, фотография «После дождя», номинация «Природное совершенство»;

- Ольга Тупиченко, фотография «Обжигающий холод», номинация «Макропейзаж»;

- Мария Воробьева, фотография «Осень в парке», победитель голосования в ВК;

- Даниил Осипов, победитель голосования в ВК.