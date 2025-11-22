Поиск на сайте
Встреча ветеранов Анголы в Гатчине

Сегодня в Совете ветеранов города Гатчины Ленинградской области состоялась праздничная встреча, посвященная Дню ветеранов Анголы, который отмечается в России 16 ноября.

Рубрики:  Общество

Председатель Союза ветеранов Анголы Ленинградской области Ильяс Норов собрал членов организации для поздравления и вручения юбилейной медали «50 лет Россия-Ангола вместе». 

На торжественном мероприятии были приняты в члены Союза ветеранов Анголы 3 новых члена, проходивших службу в Анголе. 

После торжественной части ветераны возложили цветы на аллее воинов-интернационалистов в Гатчине на ул. Мастеровой. Ильяс Норов вручил памятную медаль от Союза ветеранов Анголы Виктору Балабану - за создание этой аллеи, где также установлен стенд ветеранам Анголы. От всех ветеранов Анголы Ильяс Норов поблагодарил председателя Совета ветеранов города Гатчины Людмилу Николаевну Голубеву за совместную работу в ветеранском движении.  