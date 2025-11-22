Встреча ветеранов Анголы в Гатчине

Одно удовольствие разговаривать с Юрием Ивановичем Давыдкиным: он один, но в разных лицах: и режиссер, и преподаватель, и писатель, и постановщик массовых праздников. Поводом к нашей встрече как раз и стали воспоминания о первом Пушкинском празднике, который проходил в Гатчине 42 года назад. Мой собеседник – бесценный хранитель памяти о культурной жизни Гатчины и района последнего полувека.