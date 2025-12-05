Медпомощь семьям героев СВО – в приоритетном порядке

В обращении отмечается, что в современных условиях принципиально важное значение имеет комплексная поддержка участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. В России уже предусмотрен большой объем мер социальной поддержки федерального, регионального и муниципального значения, и отдельное внимание уделяется вопросам охраны здоровья военнослужащих. Участники СВО как ветераны боевых действий имеют право на внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами, в том числе региональными.

Депутаты обращают внимание, что согласно принятому в области Порядку право на внеочередное оказание медицинской помощи гарантировано членам семьи ветерана боевых действий (в т.ч. участника СВО) только в случае его гибели. Депутаты же предлагают главе региона расширить список получателей таких гарантий – на все семьи участников СВО.

При этом к членам семей ветеранов боевых действий для оказания данной меры поддержки депутаты предлагают отнести супругу (супруга); детей, не достигших возраста 18 лет; детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, а также родителей ветеранов боевых действий.

«Именно семья выступает моральной опорой для военнослужащего и играет важнейшую роль в формировании его морально-психологической устойчивости и мотивации. Поддержка семьи напрямую влияет на эмоциональное равновесие и эффективность выполнения боевых задач. Учитывая важность социальной поддержки семей участников СВО», - говорится в обращении.

Депутаты обращают внимание, что аналогичные меры поддержки уже действуют в ряде субъектов страны, в том числе в Калининградской, Кировской, Липецкой, Новгородской, Тверской областях, Ямало-Нененецком автономном округе, Республике Тыва и других.

«Предоставление права внеочередного оказания медицинской помощи членам семей ветеранов боевых действий будет способствовать повышению эффективности системы мер социальной и психологической поддержки ветеранов боевых действий (в т.ч. участников СВО) и членов их семей», - сказано в обращении депутатов к губернатору.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области