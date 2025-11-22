Награды гатчинцам – к 229-летию города

С днем рождения любимого города гатчинцев поздравил глава Гатчинского округа Виталий Филоненко, напомнив славную историю Гатчины – от Павловских времен до XXI века.

Глава гатчинской администрации Людмила Нещадим в своем поздравительном слове выразила благодарность всем, кто создавал, созидал и защищал наш город во все времена. Обращаясь к молодому поколению, Людмила Николаевна подчеркнула, что необходимо знать свою историю, ценить, уважать всё, что было создано, и делать всё возможное, чтобы город развивался дальше и становился еще краше и благоустроеннее: «Чтобы, сохраняя историческое наследие, Гатчина становилась самым современным, самым привлекательным и комфортным городом, где хочется жить. Гатчина должна стать территорией счастливых людей!».

С приветственным словом от имени губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко выступила председатель областного комитета по молодежной политике Марина Григорьева.

Ведущий праздника зачитал поздравительный адрес от сенатора РФ Сергея Перминова:

«Тепло приветствую торжественное собрание по случаю 229-й годовщины присвоения статуса города нашей славной красавице Гатчине! Сегодня это уже столичный центр нашего региона, динамично развивающийся и все более комфортный. У него большое будущее, которое требует вклада от каждого из нас на благо земляков, региона, Отечества. Предстоит еще больше работы, но мы одолеем все вызовы, созидательные планы воплотим на пользу и радость жителям, их семьям и юным гатчинцам. Удачи, гармонии, энергии, выдержки и процветания, друзья!» – говорится в поздравлении.

Гатчинцев поздравила депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова.

Виталий Филоненко и Людмила Нещадим провели церемонию награждения заслуженных жителей. Как всегда, в День рождения города на сцену поднимались представители самых разных сфер деятельности: рабочие, медики, учителя, спортсмены, ученые, предприниматели, руководители предприятий, представители творческих профессий, сотрудники правоохранительных органов и МЧС.

За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и в связи с 229-летием присвоения Гатчине статуса города почетной грамотой администрации Гатчинского округа награждены:

- водитель УБДХ Евгений Андрианов,

- специалист Гатчинского городского спортивно-досугового центра Надежда Быстрова,

- заместитель гендиректора ООО «Ленпромкомплект» Анатолий Горбатенко,

- главная медицинская сестра Гатчинской КБМ Наталия Земко,

- начальник межрайоного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Сергей Михайлов,

- тренер-преподаватель по скалолазанию Гатчинской спортшколы № 2 Наталья Новикова,

- руководитель парикмахерской «Соло» Елена Орлова,

- заведующая отделением новорожденных Ленинградского областного перинатального центра Виктория Шапарева,

- генеральный директор рекламного агентства «Ореол-ИНФО» Андрей Никифоров.

Два десятка человек получили благодарности администрации Гатчинского округа и главы администрации. Почетной грамотой главы Гатчинского округа награждены депутаты окружного совета Алексей Петров и Галина Паламарчук, член Общественной палаты Гатчинского округа Антон Шадрин.

За реализацию значимого проекта «Их разделяют поколения, но объединяет Победа» благодарственным письмом администрации Гатчинского округа поощрен коллектив медиахолдинга «Ореол-ИНФО».

С Днем города гатчинцев поздравили депутаты областного парламента Людмила Тептина, Александр Русских и Олег Белов. За высокий профессионализм и пропаганду физической культуры и спорта благодарности Законодательного собрания Ленинградской области удостоена заместитель директора Гатчинского городского спортивно-досугового центра Елизавета Александрова.

Руководители Гатчинского округа вручили награды от главы региона. Благодарностью губернатора Ленинградской области отмечены:

- начальник энерго-механического участка «Водоканала» г. Гатчины Николай Смирнов – за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм;

- заместитель генерального директора ПО «Баррикада» Дмитрий Белоглазов – за вклад в развитие строительного комплекса;

- директор ООО «Сфера» Павел Лапин – за вклад в развитие строительной отрасли Ленинградской области и обеспечение безопасности населения на территории Гатчинского округа;

- генеральный директор ООО «ДАФ» Евгений Двоеконко – за высокий профессионализм и вклад в создание мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие науки благодарность губернатора Ленобласти объявлена руководителю отделения нейтронных исследований ПИЯФ им. Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт» Александру Курбакову.

За большой вклад в развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области почетной грамотой губернатора Ленинградской области награжден директор Гатчинского УБДХ Владимир Рящин.

Также почетной грамотой главы региона удостоен гендиректор АО «Коммунальные системы Гатчинского района» Антон Бойко – за высокий профессионализм и вклад в создание мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.

Решением совета депутатов Гатчинского округа почетным знаком «Гатчина – город воинской славы» награжден директор Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского Александр Сергеев.

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие предпринимательства в Гатчине, вовлечение бизнеса в решение социально-значимых задач города и меценатство почетный диплом совета депутатов Гатчинского округа вручен доктору юридических наук, почетному гражданину города Гатчины Рашиду Исмагилову.

Праздник прошел под девизом «Гатчина – территория успеха». На экране демонстрировались кадры, свидетельствующие о многогранности и разностороннем развитии города. Так, современная Гатчина представляет собой большой научный и стремительно развивающийся промышленный центр. Уже несколько десятилетий предмет особой гордости – крупнейший многопрофильный научный центр России Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова и Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей» им. И.В. Горынина. Оба предприятия входят в состав Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Согласно указу президента РФ «О мерах по развитию синхротронных и нейтронных исследований…», а также в рамках мероприятий национального проекта «Наука и университеты», ПИЯФ реализует целый кластер инновационных проектов в области ядерной физики и энергетики на уникальной научной установке – реакторе «ПИК», не имеющем мировых аналогов.

На празднике Гатчина была представлена как город возможностей. В пример приводились достижения местных предпринимателей, фермеров, спортсменов, творческих коллективов.

На сцену выходили прославленные гатчинские коллективы и исполнители: театр костюма «Катюша», ансамбль бального танца «Жемчужина», артисты гатчинского хореографического театра-студии ARTIS BALLET, лауреат всероссийских и международных конкурсов Борис Демин и ансамбль «Золотой состав». Также в праздничной концертной программе принял участие финалист телепроекта «Стань звездой» солист Музыкального театра им. Ф. Шаляпина и театра «Балтийский Дом» Валентин Князев, кавер-группа KRЮКOV BAND и другие.

Впереди у нашего города – 230-летний юбилей в 2026 году, а также празднование 100-летия Ленинградской области в 2027 году, которое будет отмечаться в столице 47 региона, городе воинской славы Гатчине.

«Это большая честь и огромная ответственность, но я уверена, что вместе мы справимся с любой задачей, ведь Гатчина – это территория возможностей, территория талантов, территория счастливых людей!» – сказала глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим.

Екатерина Дзюба

Фото Ольги Фирсовой