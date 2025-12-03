Праздник для сильных духом
В Гатчинском городском доме культуры 3 декабря прошел концерт, посвященный Международному дню инвалидов, который мы отмечаем в этот день.
Рубрики: Общество
Это ежегодное мероприятие, посвященное декаде и Международному дню инвалидов, собирает гостей со всего Гатчинского округа. Творческие коллективы Гатчинского Дома культуры подарили отличное настроение всем зрителям, продемострировав свои музыкальные и танцевальные таланты. Гром аплодисментов вызвало выступление Хора русской песни Гатчинского отделения Всероссийского общества слепых.
Международный день инвалидов символизирует важность единства, понимания и участия в создании общества, свободного от барьеров. Он напоминает о том, что равные возможности являются залогом благополучия и что каждый человек заслуживает уважения и признания своих прав.
