Депутаты приняли бюджет Гатчинского округа на 2026 год

Как отметила председатель комитета финансов Любовь Орехова, в 2026 году предстоит важный этап подготовительных работ к масштабным мероприятиям, приуроченным к празднованию столетия образования Ленинградской области: в 2027 году центром торжественных мероприятий станет Гатчина. Подготовка к этому событию уже началась.

Доходы бюджета

За основу при формировании бюджета были приняты показатели прогноза социально-экономического развития Гатчинского округа на 2026–2028 годы.

Доходная часть бюджета на 2026 год запланирована в сумме 19916 млн руб.

Прогноз поступления налоговых доходов в бюджет на 2026 год составляет 11506 млн руб. или 112,1 % от оценки поступлений за 2025 год.

Неналоговые доходы запланированы в сумме 926 млн руб. или 111,2 % от уровня оценки поступлений за 2025 год.

В целом на долю собственных доходов бюджета (налоговых и неналоговых) приходится 62 % от общей суммы доходов.

Безвозмездные поступления из областного бюджета составляют 7484 млн руб.

Расходы бюджета

Расходная часть бюджета (с учетом дефицита бюджета 9,2 % – 961 млн руб.) составит 20877 млн руб. В том числе программная часть расходов составит 18518 млн руб. (удельный вес в общей структуре расходов – 89 %), непрограммные расходы составят 2360 млн руб. (или 11 % к общей сумме расходов).

Как подчеркнула Любовь Ивановна, с учетом объединения 17 бюджетов поселений в единый, бюджет округа сохраняет социальную направленность. Расходы бюджета на социально-культурную сферу в четырех муниципальных программах (образование, культура, спорт, молодежная политика) составляют почти 12 млрд руб. – это более половины от общей суммы расходов бюджета (57 %).

В рамках программ «Современное образование» и «Жилье» продолжается реализация муниципального проекта «Гатчинский учитель». Он направлен на привлечение квалифицированных кадров и создание комплекса мер поддержки молодых педагогов и педагогов со стажем через различные выплаты, компенсации за найм жилья и обеспечение жильем. На его реализацию в бюджете запланировано почти 23 млн руб.

Особое внимание в бюджете уделено строительству новых объектов, обновлению и масштабным ремонтам учреждений образования, культуры и спорта. На эти цели предусмотрено 2,2 млрд руб. В этих затратах – завершение строительства Ледовой арены в Гатчине, продолжение строительства детского сада и спортивной школы в Коммунаре, Дома культуры в Рождествено.

В рамках проекта «Современная Гатчинская школа» ждут обновления 7 школ на сумму 233 млн руб.

На проектирование, строительство дорог, капитальный ремонт дорог и дворовых территорий в первоначальном бюджете с учетом областных средств предусмотрено более 1,6 млрд руб. Общая протяженность муниципальных дорог округа увеличилась на 140 км и составляет на сегодня 1633 километра. Более 200 объектов и участков дорожной сети по всей территории округа планируется привести в нормативное состояние.

На капитальный ремонт и благоустройство дворовых территорий, благоустройство сельских территорий и общественных пространств, в том числе в рамках проекта «Комфортная городская среда», в бюджете округа запланирован 741 млн руб. Ожидается, что после принятия областного бюджета эта сумма возрастет на 240 млн руб.

Гатчинский муниципальный округ первым в Ленинградской области провел транспортную реформу с целью обеспечения удобного и доступного транспортного сообщения для всех жителей округа. На продолжение ее реализации в бюджете предусмотрено 570 млн руб.

На капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию объектов коммунального хозяйства запланировано в общей сумме 960 млн руб.

На обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях (в том числе участников СВО, многодетных семей, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов, работников бюджетной сферы, а также на переселение граждан из аварийного жилищного фонда) предусмотрено почти 420 млн руб.

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства, создания новых рабочих мест в бюджете округа на 2026 год запланированы субсидии на общую сумму более 20 млн руб.

Ежегодно предоставляются субсидии за счет областного и местного бюджетов на развитие и поддержку более 100 фермерских и личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных предприятий. В 2026 году на эти цели планируется направить +65 млн руб.

В бюджете Гатчинского округа предусмотрен комплекс различных мер поддержки участников СВО и их семей, многодетных семей, опекаемых детей, студентов, ветеранов Великой Отечественной войны и граждан пожилого возраста.

Запланированы средства на повышение оплаты труда работников всех муниципальных учреждений округа на 4,5 % к уровню текущего года.

По словам Любови Ореховой, в бюджете Гатчинского округа на 2026 год предусмотрены все необходимые ресурсы на содержание учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания. А всего в округе 173 учреждения: 137 бюджетных, 7 автономных, 5 казенных и 24 главных распорядителей бюджетных средств. Почти 8000 человек трудятся в бюджетной сфере Гатчинского муниципального округа.

Как отметила в завершении доклада Любовь Орехова, бюджет Гатчинского муниципального округа на 2026 год и плановый период сбалансирован, ориентирован на обеспечение устойчивого развития всех сфер деятельности, высокого качества жизни и выполнение всех социальных обязательств перед жителями округа.

Андрей Соколов