Депутаты приняли бюджет Гатчинского округа на 2026 год
Бюджет Гатчинского округа на 2026 год принят. На очередном заседании Совета депутатов народные избранники единогласно проголосовали за главный финансовый документ. Но прежде он прошел процедуру первого чтения, был подробно рассмотрен на заседаниях профильных депутатских комиссий, а также одобрен во время публичных слушаний и получил положительное заключение Контрольно-счетной палаты Гатчинского округа.
Как отметила председатель комитета финансов Любовь Орехова, в 2026 году предстоит важный этап подготовительных работ к масштабным мероприятиям, приуроченным к празднованию столетия образования Ленинградской области: в 2027 году центром торжественных мероприятий станет Гатчина. Подготовка к этому событию уже началась.
Доходы бюджета
За основу при формировании бюджета были приняты показатели прогноза социально-экономического развития Гатчинского округа на 2026–2028 годы.
Доходная часть бюджета на 2026 год запланирована в сумме 19916 млн руб.
Прогноз поступления налоговых доходов в бюджет на 2026 год составляет 11506 млн руб. или 112,1 % от оценки поступлений за 2025 год.
Неналоговые доходы запланированы в сумме 926 млн руб. или 111,2 % от уровня оценки поступлений за 2025 год.
В целом на долю собственных доходов бюджета (налоговых и неналоговых) приходится 62 % от общей суммы доходов.
Безвозмездные поступления из областного бюджета составляют 7484 млн руб.
Расходы бюджета
Расходная часть бюджета (с учетом дефицита бюджета 9,2 % – 961 млн руб.) составит 20877 млн руб. В том числе программная часть расходов составит 18518 млн руб. (удельный вес в общей структуре расходов – 89 %), непрограммные расходы составят 2360 млн руб. (или 11 % к общей сумме расходов).
Как подчеркнула Любовь Ивановна, с учетом объединения 17 бюджетов поселений в единый, бюджет округа сохраняет социальную направленность. Расходы бюджета на социально-культурную сферу в четырех муниципальных программах (образование, культура, спорт, молодежная политика) составляют почти 12 млрд руб. – это более половины от общей суммы расходов бюджета (57 %).
В рамках программ «Современное образование» и «Жилье» продолжается реализация муниципального проекта «Гатчинский учитель». Он направлен на привлечение квалифицированных кадров и создание комплекса мер поддержки молодых педагогов и педагогов со стажем через различные выплаты, компенсации за найм жилья и обеспечение жильем. На его реализацию в бюджете запланировано почти 23 млн руб.
Особое внимание в бюджете уделено строительству новых объектов, обновлению и масштабным ремонтам учреждений образования, культуры и спорта. На эти цели предусмотрено 2,2 млрд руб. В этих затратах – завершение строительства Ледовой арены в Гатчине, продолжение строительства детского сада и спортивной школы в Коммунаре, Дома культуры в Рождествено.
В рамках проекта «Современная Гатчинская школа» ждут обновления 7 школ на сумму 233 млн руб.
На проектирование, строительство дорог, капитальный ремонт дорог и дворовых территорий в первоначальном бюджете с учетом областных средств предусмотрено более 1,6 млрд руб. Общая протяженность муниципальных дорог округа увеличилась на 140 км и составляет на сегодня 1633 километра. Более 200 объектов и участков дорожной сети по всей территории округа планируется привести в нормативное состояние.
На капитальный ремонт и благоустройство дворовых территорий, благоустройство сельских территорий и общественных пространств, в том числе в рамках проекта «Комфортная городская среда», в бюджете округа запланирован 741 млн руб. Ожидается, что после принятия областного бюджета эта сумма возрастет на 240 млн руб.
Гатчинский муниципальный округ первым в Ленинградской области провел транспортную реформу с целью обеспечения удобного и доступного транспортного сообщения для всех жителей округа. На продолжение ее реализации в бюджете предусмотрено 570 млн руб.
На капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию объектов коммунального хозяйства запланировано в общей сумме 960 млн руб.
На обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях (в том числе участников СВО, многодетных семей, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов, работников бюджетной сферы, а также на переселение граждан из аварийного жилищного фонда) предусмотрено почти 420 млн руб.
В целях поддержки малого и среднего предпринимательства, создания новых рабочих мест в бюджете округа на 2026 год запланированы субсидии на общую сумму более 20 млн руб.
Ежегодно предоставляются субсидии за счет областного и местного бюджетов на развитие и поддержку более 100 фермерских и личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных предприятий. В 2026 году на эти цели планируется направить +65 млн руб.
В бюджете Гатчинского округа предусмотрен комплекс различных мер поддержки участников СВО и их семей, многодетных семей, опекаемых детей, студентов, ветеранов Великой Отечественной войны и граждан пожилого возраста.
Запланированы средства на повышение оплаты труда работников всех муниципальных учреждений округа на 4,5 % к уровню текущего года.
По словам Любови Ореховой, в бюджете Гатчинского округа на 2026 год предусмотрены все необходимые ресурсы на содержание учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания. А всего в округе 173 учреждения: 137 бюджетных, 7 автономных, 5 казенных и 24 главных распорядителей бюджетных средств. Почти 8000 человек трудятся в бюджетной сфере Гатчинского муниципального округа.
Как отметила в завершении доклада Любовь Орехова, бюджет Гатчинского муниципального округа на 2026 год и плановый период сбалансирован, ориентирован на обеспечение устойчивого развития всех сфер деятельности, высокого качества жизни и выполнение всех социальных обязательств перед жителями округа.
Андрей Соколов