Жители Ленинградской области - среди самых активных участников «Большого этнографического диктанта-2020»

Всего по стране в этом году в проекте приняли участие свыше 1,7 миллиона человек.

В 2020 году Международная просветительская акция проводилась в пятый раз. Жители региона прошли тестирование онлайн на официальном сайте проекта. Диктант состоял из 30 вопросов, 10 из которых были посвящены Ленинградской области.

Уже сейчас на официальном сайте проекта можно ознакомиться с правильными ответами на вопросы. Подведение общих итогов по всей России ожидается ко Дню Конституции Российской Федерации 12 декабря 2020 года.

Благодаря участию в диктанте жители могут повысить свой уровень знаний о народах, проживающих на территории России, их обычаях и традициях. Также диктант позволяет оценить уровень этнографической грамотности сограждан, их знания о народах, живущих в России.