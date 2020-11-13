«Детские дни в Петербурге» – и в Гатчине

В 2020 году фестиваль проходит 16-й раз, в нём участвуют 19 музеев. Детям и родителям фестиваль даёт возможность провести вместе свободное время, получить приятные впечатления и узнать много нового и интересного. Гатчинский дворец подготовил для гостей игровой маршрут «Связи, рифмы, параллели», сообщает пресс-служба дворца.

Может ли огромный замок стать уютным домом? «Милая Гатчина» – так называли своё имение дети императора Александра III. Воспоминания великой княгини Ольги Александровны помогут понять, как жилось во дворце младшим детям: какие развлечения им

были доступны, какие обязанности они выполняли, какими «гаджетами» пользовались. Путешественникам предстоит окунуться в атмосферу великосветских трудов и развлечений, популярных 150 лет назад.

Талисман фестиваля – львёнок Понарошку – поможет не заблудиться в огромном замке: просто следуйте по его указателям.

Источник и фото: https://vk.com/gatchina.palace



