Молодёжь из Ленинградской области научится биоэкономике

Центр будет базироваться на базе Института агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства — филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ в Пушкине. Он позволит повышать квалификацию профильных специалистов из всех районов Ленинградской области и обучать энергосбережению молодежь.

«Этот Центр формирует новое информационно-образовательное пространство. Планируется продолжить создание интерактивных программ для детей. Он сможет принять школьников, студентов, профильных специалистов, другие группы жителей Ленинградской области», — пояснил первый заместитель председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу Сергей Аминяков.

Центр демонстрирует современные технологии и работу оборудования: здесь есть автоматизированные индивидуальные тепловые пункты, приборная база для учета топливно-энергетических ресурсов, тепловые насосы, ветряк, различные модификации солнечных панелей и водонагревательных приборов, мини-котельные, образцы биотоплива и панелей из природных материалов для строительства биопозитивных домов, образцы энергосберегающих осветительных приборов.

Презентация проекта центра прошла на всероссийском фестивале #ВместеЯрче. Он реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества России и ЕС «Россия - Юго-Восточная Финляндия 2014-2020».