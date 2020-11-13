Молодёжь из Ленинградской области научится биоэкономике

Центр будет базироваться
на базе Института агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного
производства — филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ в Пушкине. Он позволит повышать
квалификацию профильных специалистов из всех районов Ленинградской области и
обучать энергосбережению молодежь.
«Этот Центр формирует
новое информационно-образовательное пространство. Планируется продолжить создание
интерактивных программ для детей. Он сможет принять школьников, студентов,
профильных специалистов, другие группы жителей Ленинградской области», —
пояснил первый заместитель председателя комитета по топливно-энергетическому
комплексу Сергей Аминяков.
Центр демонстрирует
современные технологии и работу оборудования: здесь есть автоматизированные
индивидуальные тепловые пункты, приборная база для учета
топливно-энергетических ресурсов, тепловые насосы, ветряк, различные
модификации солнечных панелей и водонагревательных приборов, мини-котельные,
образцы биотоплива и панелей из природных материалов для строительства
биопозитивных домов, образцы энергосберегающих осветительных приборов.
Презентация проекта
центра прошла на всероссийском фестивале #ВместеЯрче. Он реализуется в рамках программы
приграничного сотрудничества России и ЕС «Россия - Юго-Восточная Финляндия
2014-2020».