Налоговые каникулы для малого бизнеса продлевают до конца года

Но ситуация по-прежнему
остается сложной, констатировал глава правительства. Малому и среднему бизнесу,
чтобы снизить издержки и восстановиться, требуется дополнительная помощь
государства. «Поэтому такую антикризисную поддержку для организаций и
индивидуальных предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей мы
продлеваем еще на три месяца, до конца года», - заявил Мишустин.
Он уточнил, что речь идет
о культуре, туризме, гостиничном бизнесе, общественном питании, развлекательной
и спортивной сферах, организации конференций и выставок.
«Российская газета» https://rg.ru