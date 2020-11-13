Налоговые каникулы для малого бизнеса продлевают до конца года

Но ситуация по-прежнему остается сложной, констатировал глава правительства. Малому и среднему бизнесу, чтобы снизить издержки и восстановиться, требуется дополнительная помощь государства. «Поэтому такую антикризисную поддержку для организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей мы продлеваем еще на три месяца, до конца года», - заявил Мишустин.

Он уточнил, что речь идет о культуре, туризме, гостиничном бизнесе, общественном питании, развлекательной и спортивной сферах, организации конференций и выставок.





«Российская газета» https://rg.ru