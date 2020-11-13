Налоговые каникулы для малого бизнеса продлевают до конца года

Налоговые каникулы для малого бизнеса продлевают до конца года

По поручению президента кабинет министров продлевает налоговые каникулы для бизнеса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. Мера поддержки малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей экономики действует с весны. На полгода им предоставили отсрочку по налогам и страховым взносам.

Рубрики : Бизнес     13 Nov 2020

Но ситуация по-прежнему остается сложной, констатировал глава правительства. Малому и среднему бизнесу, чтобы снизить издержки и восстановиться, требуется дополнительная помощь государства. «Поэтому такую антикризисную поддержку для организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей мы продлеваем еще на три месяца, до конца года», - заявил Мишустин.

Он уточнил, что речь идет о культуре, туризме, гостиничном бизнесе, общественном питании, развлекательной и спортивной сферах, организации конференций и выставок.


«Российская газета» https://rg.ru

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+