Нотариус не поверила ветерану войны

Нотариус не поверила ветерану войны

В Гатчинскую городскую прокуратуру поступило обращение ветерана Великой Отечественной войны, 1932 г.р., с просьбой защитить его интересы в суде.

Рубрики : Прокуратура     13 Nov 2020

После смерти племянницы ветеран обратился в нотариальную контору с заявлением о принятии наследства после умершей, однако, нотариусом отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство по закону, поскольку не подтверждены родственные отношения.

Как сообщает пресс-службы прокуратуры Ленинградской области, в ходе проверки установлено, что мать умершей являлась родной сестрой заявителя, однако свидетельство о рождении не сохранилось. При этом указанный факт подтверждается ответами ЗАГС правительства Санкт-Петербурга, семейными фотографиями, письмами и поздравительными открытками, а также показаниями свидетелей.

В целях защиты прав и законных интересов ветерана Великой Отечественной войны Гатчинским городским прокурором в суд направлено заявление об установлении юридического факта – родственных отношений между ветераном и его племянницей, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

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