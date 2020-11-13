Новые заболевшие - в семи населенных пунктах Гатчинского района

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 16 жителей Гатчинского района в семи населенных пунктах:

- г. Гатчина (+6)

- п. Тайцы (+1)

- п. Сиверский (+3)

- п. Дружная Горка (+1)

- п. Пудость (+3)

- г. Коммунар (+1)

- п. Семрино (+1)

В итоге в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 2780 человек, 1820 из их числа – 65,5 % - выздоровели (в том числе 9 за минувшие сутки), зарегистрировано 34 летальных исхода.

Число активных COVID-пациентов в Гатчинском районе – то есть тех, кто болен в настоящее время – 926 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 13 ноября коронавирусная инфекция диагностирована у 13552 человек, 7403 человека поправились, 117 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 54,5 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 1127 человек (выздоровели 739),

- г. Коммунар – 182 человека (выздоровели 126),

- п. Сиверский – 147 человек (выздоровели 111),

- п. Вырица – 144 человека (выздоровел 105),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 104 человека (выздоровели 63)

- п. Новый Свет – 84 человека (выздоровели 67),

- п. Тайцы – 75 человек (выздоровели 50),

- с. Никольское – 57 человек (выздоровели 19),

- п. Пудость – 57 человек (выздоровели 30),

- д. Большие Колпаны – 51 человек (выздоровели 20),

- д. Малое Верево – 50 человек (выздоровели 23),

- п. Дружная Горка – 45 человек (выздоровели 29),

- д. Лампово – 30 человек (выздоровели 25),

- п. Войсковицы – 28 человек (выздоровели 26),

- д. Малые Колпаны – 27 человек (выздоровели 12),

- д. Сяськелево – 26 человек (выздоровели 18),

- п. Терволово – 24 человека (выздоровели 17),

- п. Семрино – 21 человек (выздоровели 9),

- п. Елизаветино – 20 человек (выздоровели 15),

- д. Новый Учхоз – 19 человек (выздоровели 15),

- п. Мыза-Ивановка – 17 человек (выздоровели 12),

- д. Пудомяги – 17 человек (выздоровели 15),

- д. Батово – 16 человек (выздоровели 10),

- д. Большое Рейзино – 15 человек (выздоровели 11),

- с. Рождествено – 15 человек (выздоровели 6),

- п. Высокоключевой – 13 человек (выздоровели 8),

- д. Белогорка – 12 человек (все выздоровели),

- п. Кобралово – 12 человек (выздоровели 4),

- п. Лукаши – 11 человек (выздоровели 10),

- п. Сусанино – 11 человек (выздоровели 8),

- д. Мины – 10 человек (выздоровели 6),

- д. Покровская – 10 человек (выздоровели 5),

- д. Шпаньково, д. Монделево, д. Пустошка, д. Старосиверская, п. Суйда – по 9 человек,

- д. Жабино, д. Меньково – по 8 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, Дружноселье, д. Выра, д. Большое Верево, д. Даймище, д. Вайя, д. Корпиково, д. Парицы, п. Торфяное – по 6 человек,

- д. Тихковицы, д. Луйсковицы, д. Романовка, д. Вяхтелево, д. Куровицы, д. Новосиверская, п. Борницкий Лес – по 5 человек,

- д. Ляды, д. Ивановка (Пудостьское), д. Вайялово, д. Черново, д. Нижняя, д. Большево, п. Пригородный, д. Сокколово – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Остров, Тойворово, д. Холоповицы, Карташевская, д. Орлино, д. Никольское, д. Антелево, п. Новинка, д. Покровка, п. Дивенский, д. Тяглино – по 3 человека,

- д. Изора, Малые Борницы, Большое Сергелево, д. Александровка, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Горки, д. Крокшево, с. Слудицы, д. Виркино, д. Котельниково, д. Вопша, массив Красницы, п. Торфопредприятие, д. Химози – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, Пижма, Новые Черницы, д. Замостье, Алапурская, Зайцево, Вярлево, Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», п. Кобринское, д. Коргузи, д. Истинка, д. Тихвинка, д. Межно, массив Вопша, СНТ «Лесное», д. Руссолово, д. Петрово, д. Хиндикалово - по 1 человеку.