Семейная сыроварня Михаила Ананьева: место силы

Мы едем в семейную сыроварню Михаила
Ананьева: от поселка Сиверский к деревне Рыбицы. Поворачиваем по дороге в поля,
затем на щебенку и через пару минут стоим у дверей маленького магазинчика.
Свежий воздух, прекрасная природа и вообще хорошо. Сюда за вкусным сыром плывут
по Оредежи на каяках экотуристы. За дружеским общением приезжают местные и
дачники, на встречу с животными - дети.
Обслужив покупателей, Михаил проводит
экскурсию по своему хозяйству. Мимо беседок и «вигвама» идем к козам и коровам.
Какие довольные жизнью животные! Чистые, в «шубках» с отливом, веселые, даже
озорные. А какие любопытные! Одна хочет пожевать зонтик, другая норовит
потянуть за карман. Корова – не собака – не кусается, но если палец в рот
положить, может и зажевать.
Здесь всех животных величают по именам. В
двух загонах красавицы-коровы с именами актрис. Самую фотогеничную зовут
Бриджит. Увидев гостей, она сразу подходит, чтобы ее погладили, угостили, и с
удовольствием позирует.
Тут как тут кошки. Они зачищают территорию
от грызунов. Но в основном, кошки на ферме, чтобы их гладили.
Михаил по профессии управленец.
Сельскохозяйственного образования нет. Все начинал с чистого листа в чистом
поле, где ни дороги, ни электричества. Сыр делать учился вместе с женой: ездил
на курсы в Москву, а потом не вылезал из сыроварни. И строить не умел, а ведь
построил! Ощущения, говорит, очень приятные.
В семье трое детей. Девчонки уже помогают
доить коз. Сын еще маленький, но тоже проявляет интерес к сельской жизни: он и
с кошкой поговорит, и с собакой. Так сказать, ходит человек по своей земле.
Михаил вспоминает, что самым лучшим подарком на день рождения для его
двухлетнего сына был молоток. И вообще, по его мнению, детям в деревне хорошо.
- Как вы дошли до жизни такой?
- Я - городской житель. Когда бываю в
Петербурге, очень радуюсь. Здесь мне иногда не хватает города. А в деревне
хорошо жить: и с детьми привольнее, и возможностей больше, и для себя
применений. Мы зрели, зрели - и вот настал момент: решили пробовать
обосноваться здесь.
- Был ли у вас план?
- План был такой: строим сыроварню и
выводим ее на окупаемость. С покупного молока начинаем переходить на свое.
Вкладываем заработанные деньги в ферму и привлекаем гранты. А получилось так,
что коз завели раньше, чтобы попробовать делать козий сыр. А потом решили, что
одной козе будет скучно. Купили козленочка, а потом еще парочку. Получилось,
что заводили не столько для молока - сколько для удовольствия. И оказалось, что
все правильно. От покупки коз до своего молока проходит года три.
- Хватает ли для вашего дела земли?
- Два гектара земли для сельского
хозяйства недостаточно. Понемногу берем в аренду. Есть идея заготавливать свое
сено, чтобы качество и состав устраивали. На следующий год сделаем.
- Почему вы отказались от покупного
молока?
- Есть такое понятие «сыропригодное
молоко». К нему предъявляются повышенные требования. Оказалось, что пока нет
таких хозяйств, козье молоко из которых меня бы удовлетворяло. В этот момент
решили доить своих коз и из их молока делать сыр. Среди подрастающего поколения
есть очень хорошие «девочки». Для развития породы есть два «пацана».
Коровы у нас тоже породные. Первых
привезли два года назад. Затем в племенном хозяйстве закупили еще. Сейчас будем
получать потомство, и вот оно нам уже интересно. Эти коровы дают хорошее
молоко, но их потомство будет давать еще лучше. Самое главное - качество молока
и здоровье животного. Специалисты считают, что климат в Ленобласти
неблагоприятен для коз. А козы – вот они, и мы развиваем сильные линии. В целом
нам нужно 50 коз и 20 коров. Больше расти мы не будем. Сыроварня построена под
эти объемы. Хочу замкнуть цикл, а там посмотрим…
- Вы с интересом общаетесь с людьми в
социальных сетях. У вас на ферме построен «вигвам» – место единения и силы.
Получается, вы собираете свой клуб любителей сыра?
- Клуб – это точное определение. Не
хочется массового рынка. И когда будем развивать экотуризм, не хочется
массового потока. Хочется, чтобы основной круг был из постоянных покупателей
дорогого сыра. Здесь, в первую очередь, должно быть место для своих. И мы хотим
предложить своим всего побольше и самого лучшего.
- Получаете ли вы поддержку от
государства?
- Моя версия сельского хозяйства не
дотируема государством. Все четыре года работаем без поддержки, без грантов.
Уверен, что сельское хозяйство может существовать без дотаций, если будет
выполнять ряд условий. Первое – это должна быть продукция высокого передела.
Чем вкуснее и качественнее – тем лучше. Значит, ты можешь себя чувствовать
более комфортно и уверенно в цене.
Сыр - деликатесный продукт. Чем больше в
него вкладываешь, тем больше получаешь. Обязательно нужно делать переработку,
открывать дополнительные производства, например, гончарные мастерские. И,
например, мягкий козий сыр фасовать в красивые элегантные горшочки. Или
предлагать покупателям красивые доски. Это маленький эксклюзивный бизнес, сориентированный
на одних и тех же людей. Наверное, захочется предложить членам нашего клуба
хорошего дорогого российского вина.
Клуб – правильное слово, объединяющее. В
течение лета к нам ездили одни и те же люди, чаще дачники. Сейчас они приезжают
в выходные дни. А мы радуемся, потому что они хорошие. «Как вы без нас жили?» -
спрашивают. «Конечно, без вас было плохо, мы вас ждали», - говорим мы от души.
- Ваши планы на ближайшее будущее. Когда
будете строить сырный ресторан?
- Мы не доросли до ресторана. Наша задача
сегодня – стабилизировать производство сыра, выйти на график. В этом году сам
собой получился сложный переход. Раньше продавали весь сыр в Петербурге. В этом
году из-за пандемии были вынуждены закрыть точки в городе и перевести все
продажи сюда. Теперь наша задача – ассортимент. Для этого нужно отстроить всю
технологию, чтобы она работала без сбоев.
Развиваться будем не вширь, а создавать
свой формат. Места у нас не много, и больше нам не нужно. У меня есть
помощники. Но я хочу делать то количество сыра, которое я сам могу сделать.
Тем временем на сыроварне
определились с планами, географией и режимом работы на ближайшее время и
разместили информацию в социальных сетях.
- Мы не будем продавать наш сыр нигде,
кроме магазинчика на сыроварне. Магазинчик работает каждый день с 10 до 18
часов, - пишет Михаил. - Будем стараться придерживаться графика: pastafilata,
то есть моцарелла, страчьятелла и буррата - к утру субботы. На неделе
постараемся, чтобы постоянно были: йогурт, йогуртовый сыр, мягкий козий сыр.
Постоянно - полутвердый сыр в ассортименте, качокавалло, а также сыры и
продукты партнеров: сыры с белой плесенью, песто и томаты, доски, джемы,
паштеты. А по субботам, как обычно, в 17 часов экскурсия по ферме. Ждем всех!