«Торпеда» – победитель Спартакиады пенсионеров

В спортивном сезоне 2019
– 2020 годов Спартакиада пенсионеров включала восемь видов спорта: пионербол,
шахматы, русские шашки, настольный теннис, дартс, бадминтон, городки и сдачу
норм ГТО. На спортивных рингах встретились участники девяти команд: «Сильвия –
ветераны», «Арена», «Фортуна», «Мариенбург», «Торпеда», «Спартак», «Маяк»,
«Университет третьего возраста» и «Всероссийское общество слепых».
По итогам каждого этапа
Спартакиады команды пополняли свои копилки набранными очками, по сумме которых
распределялись места в итоговой таблице победителей.
В результате, девятое
место заняла команда «Спартак», которая набрала 14 очков. На восьмом месте –
команда «Маяк» с 27 баллами. Седьмое место заняла команда «Всероссийское
общество слепых» с 28 очками. Их наивысший результат в рамках Спартакиады –
серебро в русских шашках. Шестое место заняла команда «Арена» (37 баллов). На
пятом месте – команда «Мариенбург» (43 балла), их лучший результат – первое
место в пионерболе и третье место в настольном теннисе. На четвертом месте – команда
«Школа третьего возраста», набравшая 50 очков. Лучший результат этой команды –
первое место в пионерболе и бронза – в шахматах.
Третьими среди лучших
стали участники команды «Фортуна», которые суммарно набрали 56 баллов. Они
заняли первое место в настольном теннисе, второе место – в шахматах и
городках, третье место – в дартсе, пионерболе и сдаче норм ГТО.
Серебро присудили команде
«Сильвия – ветераны», которая стала лучшей в сдаче норм ГТО и городках,
суммарно набрав за всю Спартакиаду 59 очков. Эта команда на протяжении шести
лет становилась победителем еже-годных соревнований среди пенсионеров, но на
этот раз они все-таки отдали пальму первенства.
Победителями Спартакиады
пенсионеров стали участники команды «Торпеда», которые набрали 65 очков. Они
стали первыми в дартсе, шахматах и шашках.
В ходе церемонии
награждения Благодарности за активную помощь в формировании команд, популяризации
физической культуры и здорового образа жизни получили Ольга Фадеева («Арена»),
Татьяна Мышкина («Фортуна»), Валентина Балахонова («Школа третьего возраста»),
Ольга Беляева («Маяк»), Тамара Олиниченко («Всероссийское общество слепых»),
Марга-рита Худякова («Мариенбург»), Николай Балод и Владимир Радаев («Сильвия –
ветераны»), Федор Лесников («Торпеда»), Галина Иванова и Дарья Перкова
(«Спартак»).
Также, в рамках
подведения итогов регионального этапа Спартакиады пенсионеров Ленинградской
области – Всероссийского фестиваля спорта и здоровья, приуроченного к
празднованию Международного Дня пожилых людей, спортсменов Гатчины наградили
памятными подарками от Союза пенсионеров России, Министерства спорта РФ и
призами регионального отделения Союза пенсионеров России.
В игре в дартс первое
место занял Николай Балод, второе место – Зоя Романова. В северной ходьбе
лучшей стала Ангелина Татарина, на втором месте – Владимир Радаев. В настольном
теннисе бронзу присудили Михаилу Мурзову и Татьяне Шевченко. За участие были
награждены все члены команды, в том числе Владимир Морозов и Тамара Липова.
Комитет по физической
культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского
района выражает благодарность Союзу пен-сионеров России Ленинградской области и
лично председателю Надежде Шумейко за организацию такого масштабного
мероприятия, преданность идеалам спорта, популяризацию здорового образа жизни и
привлечение жителей старшего поколения к занятия физической культурой.
Районный спорткомитет благодарит участников Спартакиады за верность спорту и желает всем крепкого здоровья, новых достижений и побед.