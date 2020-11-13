«Торпеда» – победитель Спартакиады пенсионеров

В спортивном сезоне 2019 – 2020 годов Спартакиада пенсионеров включала восемь видов спорта: пионербол, шахматы, русские шашки, настольный теннис, дартс, бадминтон, городки и сдачу норм ГТО. На спортивных рингах встретились участники девяти команд: «Сильвия – ветераны», «Арена», «Фортуна», «Мариенбург», «Торпеда», «Спартак», «Маяк», «Университет третьего возраста» и «Всероссийское общество слепых».

По итогам каждого этапа Спартакиады команды пополняли свои копилки набранными очками, по сумме которых распределялись места в итоговой таблице победителей.

В результате, девятое место заняла команда «Спартак», которая набрала 14 очков. На восьмом месте – команда «Маяк» с 27 баллами. Седьмое место заняла команда «Всероссийское общество слепых» с 28 очками. Их наивысший результат в рамках Спартакиады – серебро в русских шашках. Шестое место заняла команда «Арена» (37 баллов). На пятом месте – команда «Мариенбург» (43 балла), их лучший результат – первое место в пионерболе и третье место в настольном теннисе. На четвертом месте – команда «Школа третьего возраста», набравшая 50 очков. Лучший результат этой команды – первое место в пионерболе и бронза – в шахматах.

Третьими среди лучших стали участники команды «Фортуна», которые суммарно набрали 56 баллов. Они заняли первое место в настольном теннисе, второе место – в шахматах и городках, третье место – в дартсе, пионерболе и сдаче норм ГТО.

Серебро присудили команде «Сильвия – ветераны», которая стала лучшей в сдаче норм ГТО и городках, суммарно набрав за всю Спартакиаду 59 очков. Эта команда на протяжении шести лет становилась победителем еже-годных соревнований среди пенсионеров, но на этот раз они все-таки отдали пальму первенства.

Победителями Спартакиады пенсионеров стали участники команды «Торпеда», которые набрали 65 очков. Они стали первыми в дартсе, шахматах и шашках.

В ходе церемонии награждения Благодарности за активную помощь в формировании команд, популяризации физической культуры и здорового образа жизни получили Ольга Фадеева («Арена»), Татьяна Мышкина («Фортуна»), Валентина Балахонова («Школа третьего возраста»), Ольга Беляева («Маяк»), Тамара Олиниченко («Всероссийское общество слепых»), Марга-рита Худякова («Мариенбург»), Николай Балод и Владимир Радаев («Сильвия – ветераны»), Федор Лесников («Торпеда»), Галина Иванова и Дарья Перкова («Спартак»).

Также, в рамках подведения итогов регионального этапа Спартакиады пенсионеров Ленинградской области – Всероссийского фестиваля спорта и здоровья, приуроченного к празднованию Международного Дня пожилых людей, спортсменов Гатчины наградили памятными подарками от Союза пенсионеров России, Министерства спорта РФ и призами регионального отделения Союза пенсионеров России.

В игре в дартс первое место занял Николай Балод, второе место – Зоя Романова. В северной ходьбе лучшей стала Ангелина Татарина, на втором месте – Владимир Радаев. В настольном теннисе бронзу присудили Михаилу Мурзову и Татьяне Шевченко. За участие были награждены все члены команды, в том числе Владимир Морозов и Тамара Липова.

Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского района выражает благодарность Союзу пен-сионеров России Ленинградской области и лично председателю Надежде Шумейко за организацию такого масштабного мероприятия, преданность идеалам спорта, популяризацию здорового образа жизни и привлечение жителей старшего поколения к занятия физической культурой.

Районный спорткомитет благодарит участников Спартакиады за верность спорту и желает всем крепкого здоровья, новых достижений и побед.