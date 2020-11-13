В Гатчине откроется детский кинофестиваль

В конкурсной программе 28 работ — от мультиков до документальных фильмов, созданных ребятами из разных районов Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Москвы и Рыбинска. Самому маленькому кинематографисту, проживающему в деревне Большие Колпаны Гатчинского района, 4 года.

В рамках кинофестиваля пройдет еще один конкурс — литературных произведений. Лучшие работы будут отобраны жюри в номинациях «Рассказ», «Сказка», «Стихотворение». В этом году в нем участвуют более 300 юных писателей разных возрастов из Ленинградской области, Москвы, Московской области, Омска, Челябинска, Воронежа, Луганской Народной Республики.

На традиционном открытом уроке литературы будет показан документальный фильм «На Мойке близ Конюшенного мосту» режиссёра Константина Артюхова.

Зрители смогут увидеть картины только на телеканале «Ореол47». Трансляции церемоний закрытия и открытия, творческие встречи будут транслироваться на официальном сайте кинофестиваля www.likfest.ru, в официальных группах социальных сетей «ВКонтакте» и Instagram, а также на канале YouTube.

Имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии закрытия кинофестиваля «Литература и кино» — детям» 18 ноября.

С программой кинофестиваля можно познакомиться на сайте комитета по культуре Ленинградской области.

Кинофестиваль проходит в Ленинградской области в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».