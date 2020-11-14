Сиверские «Картавые львы»

Всего
участниками фестиваля стали 10 команд КВН Ленобласти и Санкт-Петербурга. Многие
из них - неоднократные участники, победители и призёры областной лиги и онлайн
лиги КВН.
Как
сообщает администрация Сиверской администрации, «наша команда получила бесценный
опыт в подготовке выступления в формате КВН, в работе с редактурой и на сцене.
«Картавые львы» благодарят администрацию Сиверского поселения за
предоставленный автобус и поддержку команды, а также администрацию Сиверской
школы №3 и лично О.А. Воропаеву за помощь в организации поездки».
Чемпионом
фестиваля стала команда из Колпино «Шлёп-машина». В номинации «Лучшая шутка
фестиваля» победу одержала команда КВН «Сборная Соснового Бора», «Лучшую песню»
увезли с собой ребята из лужской команды «Без бузовой». Лучшей актрисой стала
Софья Тарасова из команды КВН «Мелочь, а приятно». В номинации «Лучший актер
фестиваля» победил Альберт Салихов из Соснового Бора.
Фото:
https://vk.com/siver_adm