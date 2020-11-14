Сиверские «Картавые львы»

Всего участниками фестиваля стали 10 команд КВН Ленобласти и Санкт-Петербурга. Многие из них - неоднократные участники, победители и призёры областной лиги и онлайн лиги КВН.

Как сообщает администрация Сиверской администрации, «наша команда получила бесценный опыт в подготовке выступления в формате КВН, в работе с редактурой и на сцене. «Картавые львы» благодарят администрацию Сиверского поселения за предоставленный автобус и поддержку команды, а также администрацию Сиверской школы №3 и лично О.А. Воропаеву за помощь в организации поездки».

Чемпионом фестиваля стала команда из Колпино «Шлёп-машина». В номинации «Лучшая шутка фестиваля» победу одержала команда КВН «Сборная Соснового Бора», «Лучшую песню» увезли с собой ребята из лужской команды «Без бузовой». Лучшей актрисой стала Софья Тарасова из команды КВН «Мелочь, а приятно». В номинации «Лучший актер фестиваля» победил Альберт Салихов из Соснового Бора.

Фото: https://vk.com/siver_adm