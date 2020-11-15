Где в Гатчинском районе выявили новые случаи коронавируса

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 24 жителей Гатчинского района:

- г. Гатчина (+9)

- д. Покровская (+2)

- п. Тайцы (+2)

- д. Руссолово (+1)

- д. Корпиково (+1)

- д. Вяхтелево (+1)

- д. Большие Колпаны (+1)

- п. Торфяное (+1)

- п. Дружная Горка (+2)

- д. Черново (+1)

- п. Лукаши (+1)

- д. Зайцево (+1)

- д. Межно (+1)

Днем ранее коронавирусная инфекция была подтверждена у 18 жителей Гатчинского района:

- г. Гатчина (+7)

- г. Коммунар (+2)

- п. Тайцы (+2)

- п. Сиверский (+1)

- п. Дружная Горка (+1)

- с. Рождествено (+1)

- с. Никольское (+1)

- д. Ковшово (+1)

- д. Покровка (+1)

- п. Мыза-Ивановка (+1)

В итоге в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 2822 человек, 1835 из их числа – 65,0 % - выздоровели, зарегистрировано 34 летальных исхода.

Число активных COVID-пациентов в Гатчинском районе – то есть тех, кто болен в настоящее время – 953 человека.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 15 ноября коронавирусная инфекция диагностирована у 13 927 человек (в том числе за минувшие сутки – у 183 человек), 7708 человек поправились, 121 скончался. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 55,3 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 1143 человека (выздоровели 742),

- г. Коммунар – 184 человека (выздоровели 131),

- п. Сиверский – 148 человек (выздоровели 112),

- п. Вырица – 144 человека (выздоровел 105),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 104 человека (выздоровели 63)

- п. Новый Свет – 84 человека (выздоровели 67),

- п. Тайцы – 79 человек (выздоровели 50),

- с. Никольское – 58 человек (выздоровели 19),

- п. Пудость – 57 человек (выздоровели 30),

- д. Большие Колпаны – 52 человека (выздоровели 20),

- д. Малое Верево – 50 человек (выздоровели 25),

- п. Дружная Горка – 48 человек (выздоровели 30),

- д. Лампово – 30 человек (выздоровели 25),

- п. Войсковицы – 28 человек (выздоровели 26),

- д. Малые Колпаны – 27 человек (выздоровели 12),

- д. Сяськелево – 26 человек (выздоровели 18),

- п. Терволово – 24 человека (выздоровели 17),

- п. Семрино – 21 человек (выздоровели 10),

- п. Елизаветино – 20 человек (выздоровели 15),

- д. Новый Учхоз – 19 человек (выздоровели 15),

- п. Мыза-Ивановка – 18 человек (выздоровели 12),

- д. Пудомяги – 17 человек (выздоровели 15),

- д. Батово – 16 человек (выздоровели 10),

- д. Большое Рейзино – 15 человек (выздоровели 11),

- с. Рождествено – 16 человек (выздоровели 6),

- п. Высокоключевой – 13 человек (выздоровели 8),

- д. Белогорка – 12 человек (все выздоровели),

- п. Кобралово – 12 человек (выздоровели 4),

- п. Лукаши – 12 человек (выздоровели 10),

- д. Покровская – 12 человек (выздоровели 5),

- п. Сусанино – 11 человек (выздоровели 8),

- д. Мины – 10 человек (выздоровели 6),

- д. Шпаньково, д. Монделево, д. Пустошка, д. Старосиверская, п. Суйда – по 9 человек,

- д. Жабино, д. Меньково – по 8 человек,

- п. Торфяное – 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, Дружноселье, д. Выра, д. Большое Верево, д. Даймище, д. Вайя, д. Корпиково, д. Парицы, д. Вяхтелево – по 6 человек,

- д. Тихковицы, д. Луйсковицы, д. Романовка, д. Куровицы, д. Новосиверская, п. Борницкий Лес, д. Черново – по 5 человек,

- д. Ляды, д. Ивановка (Пудостьское), д. Вайялово, д. Нижняя, д. Большево, п. Пригородный, д. Сокколово, д. Покровка – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Остров, Тойворово, д. Холоповицы, Карташевская, д. Орлино, д. Никольское, д. Антелево, п. Новинка, п. Дивенский, д. Тяглино – по 3 человека,

- д. Изора, Малые Борницы, Большое Сергелево, д. Александровка, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Горки, д. Крокшево, с. Слудицы, д. Виркино, д. Котельниково, д. Вопша, массив Красницы, п. Торфопредприятие, д. Химози, д. Ковшово, д. Руссолово, д. Межно, д. Зайцево – по 2 человека,

- д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, Пижма, Новые Черницы, д. Замостье, Алапурская, Вярлево, Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», п. Кобринское, д. Коргузи, д. Истинка, д. Тихвинка, массив Вопша, СНТ «Лесное», д. Петрово, д. Хиндикалово - по 1 человеку.