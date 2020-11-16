Молодые саженцы украсили двор

В текущем году в
государственную программу попала только одна дворовая территория в Гатчине, но
зато большая. Строительная компания «Масштаб» занимается благоустройством
двора, который объединяет дома 8, 10 и 12 по улице Слепнева и дом 7 по улице
Зверевой, а также соседний двор дома 6 по улице Слепнева.
В первом дворе строители
уже уложили около тысячи квадратных метров брусчатки на пешеходных дорожках,
заасфальтировали порядка 1600 квадратных метров проездов, стоянку автомобилей
возле трансформаторной будки выполнили в плиточном исполнении по просьбе
электриков, так как под землей проложено большое количество кабелей.
В центре двора будет
установлено детское игровое оборудование на специальном покрытии.
В соседнем дворе уложено
около 600 квадратных метров пешеходных дорожек, около 2000 квадратных метров
асфальтового покрытия, сделана набивная дорожка.
Программа «Формирование комфортной
городской среды» предполагает участие жителей в ее реализации. Жильцы
многоквартирных домов, чьи дворы продолжают благоустраивать, с удовольствием
откликнулись на призыв принять участие в озеленении территории. В рамках
контракта подрядчик закупил 175 кустов барбариса, 35 кустов дерена, 15 кустов
спиреи и по пять саженцев яблони, рябины и березы.
Вместе с жителями участие
в мероприятии приняли первый заместитель главы администрации Гатчинского района
Сергей Голованов, председатель комитета ЖКХ районной администрации Александр
Супренок, директор управляющей компании МУП ЖКХ г. Гатчины, депутат Максим
Поздняк, а также депутаты городского совета по этому округу Александр Федоров и
Светлана Терентьева. Сотрудники УБДХ г. Гатчины предоставили инвентарь, а также
проконсультировали по правилам посадки саженцев.
Пока двор украшали новыми
растениями, представитель строительной компании «Масштаб» Евгений Березявко
рассказал, что совсем скоро рабочие приступят к монтажу детского оборудования.
Если погодные условия будут мешать, то площадку временно накроют шатром для
прокладки резинового покрытия. В целом, работы планируется закончить до 24
декабря.
Сергей Голованов добавил,
что ремонт следующего двора в Гатчине по программе «Формирование комфортной
городской среды» запланирован на 2022 год. Речь идет о дворовой территории,
объединяющей дома 5, 7, 7А по улице Карла Маркса и дом 9 по улице Лейтенанта
Шмидта.
- В рамках местного
бюджета мы ремонтируем небольшие дворы в Гатчине, для реализации федеральных
проектов выбираем большие территории. Если в следующем году нам предложат
дополнительное финансирование по программе «Формирование комфортной городской
среды», то мы обязательно этим воспользуемся, - отметил Сергей Голованов.
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