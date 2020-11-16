Молодые саженцы украсили двор

В текущем году в государственную программу попала только одна дворовая территория в Гатчине, но зато большая. Строительная компания «Масштаб» занимается благоустройством двора, который объединяет дома 8, 10 и 12 по улице Слепнева и дом 7 по улице Зверевой, а также соседний двор дома 6 по улице Слепнева.

В первом дворе строители уже уложили около тысячи квадратных метров брусчатки на пешеходных дорожках, заасфальтировали порядка 1600 квадратных метров проездов, стоянку автомобилей возле трансформаторной будки выполнили в плиточном исполнении по просьбе электриков, так как под землей проложено большое количество кабелей.

В центре двора будет установлено детское игровое оборудование на специальном покрытии.

В соседнем дворе уложено около 600 квадратных метров пешеходных дорожек, около 2000 квадратных метров асфальтового покрытия, сделана набивная дорожка.

Программа «Формирование комфортной городской среды» предполагает участие жителей в ее реализации. Жильцы многоквартирных домов, чьи дворы продолжают благоустраивать, с удовольствием откликнулись на призыв принять участие в озеленении территории. В рамках контракта подрядчик закупил 175 кустов барбариса, 35 кустов дерена, 15 кустов спиреи и по пять саженцев яблони, рябины и березы.

Вместе с жителями участие в мероприятии приняли первый заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов, председатель комитета ЖКХ районной администрации Александр Супренок, директор управляющей компании МУП ЖКХ г. Гатчины, депутат Максим Поздняк, а также депутаты городского совета по этому округу Александр Федоров и Светлана Терентьева. Сотрудники УБДХ г. Гатчины предоставили инвентарь, а также проконсультировали по правилам посадки саженцев.

Пока двор украшали новыми растениями, представитель строительной компании «Масштаб» Евгений Березявко рассказал, что совсем скоро рабочие приступят к монтажу детского оборудования. Если погодные условия будут мешать, то площадку временно накроют шатром для прокладки резинового покрытия. В целом, работы планируется закончить до 24 декабря.

Сергей Голованов добавил, что ремонт следующего двора в Гатчине по программе «Формирование комфортной городской среды» запланирован на 2022 год. Речь идет о дворовой территории, объединяющей дома 5, 7, 7А по улице Карла Маркса и дом 9 по улице Лейтенанта Шмидта.

- В рамках местного бюджета мы ремонтируем небольшие дворы в Гатчине, для реализации федеральных проектов выбираем большие территории. Если в следующем году нам предложат дополнительное финансирование по программе «Формирование комфортной городской среды», то мы обязательно этим воспользуемся, - отметил Сергей Голованов.





Фото автора