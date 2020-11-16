Навигация на водоемах Ленинградской области закрыта

Навигация на водоемах Ленинградской области закрыта

Гатчинское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области напоминает о закрытии навигации для маломерных судов на водных объектах, расположенных на территории Ленинградской области с 16 ноября в соответствии с распоряжением губернатора №892-рг от 13.11.2020г.

Рубрики : Общество     16 Nov 2020

В связи с понижением среднесуточных температур, ухудшением ветро-волнового режима и с учетом прогноза начала ледостава на водных объектах Ленинградской области, в целях обеспечения вашей безопасности и безопасности ваших детей, просим вас помнить о риске при выходе на лёд. 

Выход на лед запрещен!

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