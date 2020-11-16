Навигация на водоемах Ленинградской области закрыта

В связи с понижением среднесуточных температур, ухудшением ветро-волнового режима и с учетом прогноза начала ледостава на водных объектах Ленинградской области, в целях обеспечения вашей безопасности и безопасности ваших детей, просим вас помнить о риске при выходе на лёд.

Выход на лед запрещен!