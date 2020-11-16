Регистрация маломерных судов - только через портал Госуслуг

Регистрация маломерных судов - только через портал Госуслуг

Гатчинское отделение Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Ленинградской области сообщает об изменениях в режиме оказания услуг.

Рубрики : Общество     16 Nov 2020

Уважаемые граждане!

 

Гатчинское отделение Центра ГИМС Главного управления МЧС  России по Ленинградской области в связи принятием дополнительных мер, направленных на защиту граждан и сотрудников от распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), проводит оказание следующих государственных услуг:

- замена удостоверения на право управления маломерным судном в связи с истечением срока его действия;

- выдача дубликата удостоверения в связи с его утерей ил приходом в негодность;

- замена удостоверения в связи с переменой фамилии, имени, отчества заявителя;

- государственная регистрация маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС России;

-  исключение судна из реестра маломерных судов

 

ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

 

Подробная информация по телефону: 8-813-71-96-215

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