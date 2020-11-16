Регистрация маломерных судов - только через портал Госуслуг

Уважаемые граждане!
Гатчинское отделение
Центра ГИМС Главного управления МЧС
России по Ленинградской области в связи принятием дополнительных мер,
направленных на защиту граждан и сотрудников от распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19), проводит оказание следующих государственных услуг:
- замена удостоверения на
право управления маломерным судном в связи с истечением срока его действия;
- выдача дубликата
удостоверения в связи с его утерей ил приходом в негодность;
- замена удостоверения в
связи с переменой фамилии, имени, отчества заявителя;
- государственная регистрация маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС России;
- исключение судна из реестра маломерных судов
ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Подробная информация по телефону:
8-813-71-96-215