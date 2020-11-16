Ушел из жизни Владимир Михайлович Самсонов

Владимир Михайлович всю трудовую жизнь посвятил Петербургскому институту ядерной физики, в котором проработал больше 47 лет. В 1971 году Владимир Михайлович окончил физический факультет ЛГУ и после службы в армии с 1973 года работал в институте, пройдя путь от стажера-исследователя до заведующего лабораторией и директора института.

Владимир Михайлович разработал новые эффективные методики и провел серию успешных экспериментов, давшие научные результаты мирового уровня: с его непосредственным участием были созданы рекордные по параметрам кристалл-дифракционные фокусирующие рентгеновские и гамма-спектрометры; выполненный им цикл уникальных экспериментов по физике взаимодействия частиц высоких энергий с кристаллами, удостоенный Государственной премии РФ в области науки и техники 1996 года, явился основой создания и реализации новых методов управления пучками частиц высоких энергий на ускорителях с помощью изогнутых кристаллов.

В 1993 году Владимир Михайлович возглавил лабораторию релятивистской ядерной физики. Под его руководством были разработаны и созданы уникальные трековые системы и реализованы различные научные программы в крупных международных проектах PHENIX (BNL, США), ALICE (CERN, Швейцария), CBM (GSI, Германия) и MPD (ОИЯИ, Россия).

В должности директора ПИЯФ (2006 – 2012 гг.) Владимир Михайлович руководил строительством крупнейшего в мире высокопоточного реактора ПИК. Был осуществлен физический пуск и начата подготовка к энергетическому пуску реактора.

Талантливый ученый, выдающийся руководитель, Владимир Михайлович в памяти коллег и друзей навсегда останется энергичным, добрым, чутким, отзывчивым и самоотверженным человеком, добившимся своим усердным трудом не только значимых результатов в ядерной физике, но и уважения и доверия у знакомых с Владимиром Михайловичем людей.

Глубоко скорбим и искренне соболезнуем родным, близким и друзьям Владимира Михайловича.

Коллеги и друзья