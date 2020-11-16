Ушел из жизни Владимир Михайлович Самсонов

Владимир
Михайлович всю трудовую жизнь посвятил Петербургскому институту ядерной физики,
в котором проработал больше 47 лет. В 1971 году Владимир Михайлович окончил
физический факультет ЛГУ и после службы в армии с 1973 года работал в институте,
пройдя путь от стажера-исследователя до заведующего лабораторией и директора
института.
Владимир
Михайлович разработал новые эффективные методики и провел серию успешных
экспериментов, давшие научные результаты мирового уровня: с его
непосредственным участием были созданы рекордные по параметрам
кристалл-дифракционные фокусирующие рентгеновские и гамма-спектрометры;
выполненный им цикл уникальных экспериментов по физике взаимодействия частиц
высоких энергий с кристаллами, удостоенный Государственной премии РФ в области
науки и техники 1996 года, явился основой создания и реализации новых методов
управления пучками частиц высоких энергий на ускорителях с помощью изогнутых
кристаллов.
В
1993 году Владимир Михайлович возглавил лабораторию релятивистской ядерной
физики. Под его руководством были разработаны и созданы уникальные трековые
системы и реализованы различные научные программы в крупных международных
проектах PHENIX (BNL, США), ALICE (CERN, Швейцария), CBM (GSI, Германия) и MPD
(ОИЯИ, Россия).
В
должности директора ПИЯФ (2006 – 2012 гг.) Владимир Михайлович руководил строительством
крупнейшего в мире высокопоточного реактора ПИК. Был осуществлен физический
пуск и начата подготовка к энергетическому пуску реактора.
Талантливый
ученый, выдающийся руководитель, Владимир Михайлович в памяти коллег и друзей
навсегда останется энергичным, добрым, чутким, отзывчивым и самоотверженным
человеком, добившимся своим усердным трудом не только значимых результатов в
ядерной физике, но и уважения и доверия у знакомых с Владимиром Михайловичем
людей.
Глубоко
скорбим и искренне соболезнуем родным, близким и друзьям Владимира Михайловича.
Коллеги
и друзья