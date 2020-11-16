Завершается заявочная кампания конкурса «Лучший социальный проект года»

Конкурс реализуется Российским государственным социальным университетом (РГСУ) и АНО «Россия – страна возможностей» при поддержке Министерства экономического развития.

«В этом году мы назовем лучшие проекты в 8 номинациях для социальных предпринимателей и в 4 номинациях для некоммерческого сектора. Главное требование для всех участников – это наличие уже действующего проекта, который помогает решать социальные проблемы и эффективная бизнес-модель», – уточнил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте «Лучшего социального проекта года». За 5 лет реализации конкурса участие в нем приняли более 3 500 проектов из всех регионов России. Ежегодно количество участников увеличивается в 1,5 и 2 раза.

«Конкурс «Лучший социальный проект года» в первую очередь призван выявлять лучшие практики решения социальных проблем, демонстрировать экономически устойчивые решения в социальной сфере. Каждый проект является для нас уникальным. Одни дают возможность получить дополнительные навыки людям с ОВЗ, другие – занимаются разработкой технических средств реабилитации, ежегодно увеличивается количество проектов в сфере социального обслуживания и патронажа. Занимаются реализацией инклюзивных образовательных программ, сохранением культурного наследия России, – прокомментировал руководитель организационного комитета конкурса «Лучший социальный проект года» Денис Богатов. – На мой взгляд, главная ценность конкурса – это возможность продемонстрировать свой опыт и практику, получить экспертную оценку и, конечно же, самореализоваться и развивать свой проект. Мы рады, что с каждым годом заинтересованных становится только больше».

Заявку можно подать в рамках основных номинаций, которые охватывают практически все сферы жизни – это дополнительное образование, социальное обслуживание, культурно-просветительская сфера, ЗОЖ, социальный туризм, разработка IT технологий, обеспечение занятости, реабилитация людей с ОВЗ и разработка технических средств реабилитации.

В 2020 году введены дополнительные 4 номинации для некоммерческого сектора. Они охватывают проекты в сфере образования, социальных услуг, развития городских и сельских территорий.

Ежегодно главными партнерами конкурса выступают Министерство экономического развития РФ, Совет Федерации РФ, АНО «Россия – страна возможностей», Фонд «Наше будущее», Агентство стратегических инициатив, Общественная палата РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Росконгресс, ПАО Ростелеком, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), и другие. Стратегические партнеры конкурса учреждают специальные номинации для финалистов регионального этапа конкурса.