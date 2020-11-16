Завершается заявочная кампания конкурса «Лучший социальный проект года»

Конкурс
реализуется Российским государственным социальным университетом (РГСУ) и АНО
«Россия – страна возможностей» при поддержке Министерства экономического
развития.
«В этом году мы назовем лучшие проекты в 8
номинациях для социальных предпринимателей и в 4 номинациях для некоммерческого
сектора. Главное требование для всех участников – это наличие уже действующего
проекта, который помогает решать социальные проблемы и эффективная
бизнес-модель», – уточнил генеральный директор АНО «Россия – страна
возможностей» Алексей Комиссаров.
Подать
заявку на участие можно на официальном сайте «Лучшего социального проекта
года». За 5 лет реализации конкурса участие в нем приняли более 3 500 проектов
из всех регионов России. Ежегодно количество участников увеличивается в 1,5 и 2
раза.
«Конкурс
«Лучший социальный проект года» в первую очередь призван выявлять лучшие
практики решения социальных проблем, демонстрировать экономически устойчивые
решения в социальной сфере. Каждый проект является для нас уникальным. Одни
дают возможность получить дополнительные навыки людям с ОВЗ, другие –
занимаются разработкой технических средств реабилитации, ежегодно увеличивается
количество проектов в сфере социального обслуживания и патронажа. Занимаются
реализацией инклюзивных образовательных программ, сохранением культурного наследия
России, – прокомментировал руководитель организационного комитета конкурса
«Лучший социальный проект года» Денис Богатов. – На мой взгляд, главная
ценность конкурса – это возможность продемонстрировать свой опыт и практику,
получить экспертную оценку и, конечно же, самореализоваться и развивать свой
проект. Мы рады, что с каждым годом заинтересованных становится только больше».
Заявку
можно подать в рамках основных номинаций, которые охватывают практически все
сферы жизни – это дополнительное образование, социальное обслуживание,
культурно-просветительская сфера, ЗОЖ, социальный туризм, разработка IT
технологий, обеспечение занятости, реабилитация людей с ОВЗ и разработка
технических средств реабилитации.
В
2020 году введены дополнительные 4 номинации для некоммерческого сектора. Они
охватывают проекты в сфере образования, социальных услуг, развития городских и
сельских территорий.
Ежегодно
главными партнерами конкурса выступают Министерство экономического развития РФ,
Совет Федерации РФ, АНО «Россия – страна возможностей», Фонд «Наше будущее»,
Агентство стратегических инициатив, Общественная палата РФ, Министерство
промышленности и торговли РФ, Росконгресс, ПАО Ростелеком, Федеральное агентство
по делам молодежи (Росмолодежь), и другие. Стратегические партнеры конкурса
учреждают специальные номинации для финалистов регионального этапа конкурса.