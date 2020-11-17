Дети рисуют перепись

Поучаствовать в конкурсе могут дети от 7
до 12 лет. На своих рисунках они должны показать свою страну и то, как в ней
будет проходить перепись населения.
Например, можно изобразить свою семью в момент переписи, переписчиков,
обходящих дома или интернет-портал Госуслуги, где люди самостоятельно заполняют
электронные переписные листы. Помимо этого можно нарисовать еще и свои города,
поселки, окрестности, любимые достопримечательности и виды с изображением
эмблемы переписи или ее талисмана – ВиПиНа.
Чтобы стать участником конкурса, нужно
зарегистрироваться на сайте www.strana2020.ru, заполнив форму с номером
мобильного телефона для подтверждения участия по смс.
Конкурсная работа должна быть выполнена на
бумаге цветными красками или карандашами, сфотографирована или отсканирована,
выложена в открытом аккаунте Instagram участника с отметкой аккаунта
@strana2020 и хэштегом #ярисуюперепись. Рисунки можно загрузить на свою
страничку с 16 ноября 2020 по 1 марта 2021 года.
В дальнейшем на сайте Всероссийской
переписи населения strana2020.ru будут публиковаться новости конкурса и его
промежуточные итоги. Самых активных и творческих участников ждут призы.
Победители получат четыре премии: по две в каждой возрастной категории — 7-9 и
10-12 лет.
Напомним, Всероссийская перепись населения
пройдет в Ленинградской области с 1 по 30 апреля 2021 года с применением
цифровых технологий. Главным ее нововведением станет возможность
самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на
портале Госуслуг. Самостоятельно заполнить электронный переписной лист на
Госуслугах жители области смогут только с 1 по 25 апреля следующего года.