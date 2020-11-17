Дети рисуют перепись

Поучаствовать в конкурсе могут дети от 7 до 12 лет. На своих рисунках они должны показать свою страну и то, как в ней будет проходить перепись населения. Например, можно изобразить свою семью в момент переписи, переписчиков, обходящих дома или интернет-портал Госуслуги, где люди самостоятельно заполняют электронные переписные листы. Помимо этого можно нарисовать еще и свои города, поселки, окрестности, любимые достопримечательности и виды с изображением эмблемы переписи или ее талисмана – ВиПиНа.

Чтобы стать участником конкурса, нужно зарегистрироваться на сайте www.strana2020.ru, заполнив форму с номером мобильного телефона для подтверждения участия по смс.

Конкурсная работа должна быть выполнена на бумаге цветными красками или карандашами, сфотографирована или отсканирована, выложена в открытом аккаунте Instagram участника с отметкой аккаунта @strana2020 и хэштегом #ярисуюперепись. Рисунки можно загрузить на свою страничку с 16 ноября 2020 по 1 марта 2021 года.

В дальнейшем на сайте Всероссийской переписи населения strana2020.ru будут публиковаться новости конкурса и его промежуточные итоги. Самых активных и творческих участников ждут призы. Победители получат четыре премии: по две в каждой возрастной категории — 7-9 и 10-12 лет.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет в Ленинградской области с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным ее нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг. Самостоятельно заполнить электронный переписной лист на Госуслугах жители области смогут только с 1 по 25 апреля следующего года.