О плотинах – с хозяином и без

Депутаты, жители Гатчинского района постоянно держат в поле зрения ситуацию с плотинами на реке Оредеж. Ведь от их исправности зависит безопасность большого числа людей. Вызывавшие наибольшее опасения пять гидроузлов в Сиверском, Вырицком и Рождественском поселениях, составляющие единый Оредежский каскад сооружений, в 2016 году из федеральной собственности (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом) были переданы в собственность Ленинградской области. Каким образом обеспечивается эксплуатация этих гидротехнических сооружений, депутатов проинформировал директор муниципального казенного учреждения «Управление безопасности, гражданской защиты населения и территории» Виктор Уханов.

Состояние каскада гидросооружений не так давно было таковым, что в весеннее половодье и осенний паводок всегда возникало опасение: «А выдержат ли?» По словам Виктора Уханова, сейчас проблем практически нет.

- В настоящее время обеспечение безопасности проводки весенних вод, обслуживание в соответствии с техническими требованиями плотин и оставшегося оборудования гидросооружения по результатам конкурса возложено на АО «НПО «ЭнергоСтрой», - сообщил Виктор Уханов. - Деньги для финансирования работ по обслуживанию и ремонту гидротехнических сооружений выделяются. Я постоянно объезжаю плотины. Вижу, что ремонт происходит, обслуживающая организация с поставленными задачами вполне справляется. На каждой плотине, кроме Белогорской, установлены гидродатчики, которые автоматически оповещают Единую дежурно-диспетчерскую служба (ЕДДС) Гатчинского района о повышении уровня воды. Кроме того, на плотинах работают смотрители. Ежегодно составляется актуальный план по предупреждению ситуации затопления территории. В нашем учреждении создана оперативная группа, готовая в любое время дня и ночи, в будни и праздники выехать, если случится что-то неординарное.

Депутаты выразили благодарность всем, кто обслуживает гидротехнические сооружения.

Также на комиссии был поднят вопрос о том, что помимо пяти гидроузлов Оредежского каскада есть еще и другие, которые не имеют хозяина, поэтому невозможно выделить деньги на их обслуживание. Требуют внимания малые плотины, которые расположены на территории Сяськелевского, Пудостьского, Сусанинского, Кобринского поселений и в д. Лампово Дружногорского поселения.

Депутаты высказались о необходимости запустить процедуру по официальному признанию плотин бесхозными, подготовить необходимые документы, чтобы в дальнейшем передать в областную собственность для решения вопроса по финансированию их ремонта и содержания.

Фото Ольги Фирсовой



