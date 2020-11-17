О плотинах – с хозяином и без

Депутаты, жители Гатчинского района
постоянно держат в поле зрения ситуацию с плотинами на реке Оредеж. Ведь от их
исправности зависит безопасность большого числа людей. Вызывавшие наибольшее
опасения пять гидроузлов в Сиверском, Вырицком и Рождественском поселениях,
составляющие единый Оредежский каскад сооружений, в 2016 году из федеральной
собственности (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом)
были переданы в собственность Ленинградской области. Каким образом
обеспечивается эксплуатация этих гидротехнических сооружений, депутатов
проинформировал директор муниципального казенного учреждения «Управление
безопасности, гражданской защиты населения и территории» Виктор Уханов.
Состояние каскада гидросооружений не так
давно было таковым, что в весеннее половодье и осенний паводок всегда возникало
опасение: «А выдержат ли?» По словам Виктора Уханова, сейчас проблем
практически нет.
- В настоящее время обеспечение
безопасности проводки весенних вод, обслуживание в соответствии с техническими
требованиями плотин и оставшегося оборудования гидросооружения по результатам
конкурса возложено на АО «НПО «ЭнергоСтрой», - сообщил Виктор Уханов. - Деньги
для финансирования работ по обслуживанию и ремонту гидротехнических сооружений
выделяются. Я постоянно объезжаю плотины. Вижу, что ремонт происходит,
обслуживающая организация с поставленными задачами вполне справляется. На
каждой плотине, кроме Белогорской, установлены гидродатчики, которые
автоматически оповещают Единую дежурно-диспетчерскую служба (ЕДДС) Гатчинского
района о повышении уровня воды. Кроме того, на плотинах работают смотрители.
Ежегодно составляется актуальный план по предупреждению ситуации затопления
территории. В нашем учреждении создана оперативная группа, готовая в любое
время дня и ночи, в будни и праздники выехать, если случится что-то
неординарное.
Депутаты выразили благодарность всем, кто
обслуживает гидротехнические сооружения.
Также на комиссии был поднят вопрос о том,
что помимо пяти гидроузлов Оредежского каскада есть еще и другие, которые не
имеют хозяина, поэтому невозможно выделить деньги на их обслуживание. Требуют
внимания малые плотины, которые расположены на территории Сяськелевского,
Пудостьского, Сусанинского, Кобринского поселений и в д. Лампово Дружногорского
поселения.
Депутаты высказались о необходимости
запустить процедуру по официальному признанию плотин бесхозными, подготовить
необходимые документы, чтобы в дальнейшем передать в областную собственность
для решения вопроса по финансированию их ремонта и содержания.
Фото Ольги Фирсовой