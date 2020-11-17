В Гатчине отключат холодную воду 19 ноября

В Гатчине отключат холодную воду 19 ноября

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с производством работ на водопроводе, 19 ноября будет отключено холодное водоснабжение в Гатчине.

Рубрики : ЖКХ     17 Nov 2020

19.11.20 г. с 09.00 и до окончания работ по адресам:

г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.42в, д. 42, д. 51, д. 53.

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