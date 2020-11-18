Эксгумация останков солдат РККА в Гатчинском районе

При
прокладке трубопровода были найдены фрагменты человеческих останков. При
проведении эксгумации на глубине окопа были найдены останки других солдат РККА,
сваленные на протяжении 10 метров. У погибших были обнаружены истлевшие
подсумки, звездочки от головного убора, несколько монет. К большому сожалению,
медальонов и других подписных вещей не нашли.
При
завершении работы было поднято 29 человек. Один боец был верховым и залегал на
глубине до 10 сантиметров. И почти 80 лет был практически у всех на виду.
Поисковики выражают огромную благодарность главе администрации Пудостьского
поселения – Елене Николаевне Иваевой за оказанную помощь, а также двум
операторам экскаваторов Юрию и Роману.
Вечная
память погибшим войнам, которые отдали жизни за нашу страну.
Источник: https://vk.com/iskragmr