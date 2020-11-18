Эксгумация останков солдат РККА в Гатчинском районе

При прокладке трубопровода были найдены фрагменты человеческих останков. При проведении эксгумации на глубине окопа были найдены останки других солдат РККА, сваленные на протяжении 10 метров. У погибших были обнаружены истлевшие подсумки, звездочки от головного убора, несколько монет. К большому сожалению, медальонов и других подписных вещей не нашли.

При завершении работы было поднято 29 человек. Один боец был верховым и залегал на глубине до 10 сантиметров. И почти 80 лет был практически у всех на виду. Поисковики выражают огромную благодарность главе администрации Пудостьского поселения – Елене Николаевне Иваевой за оказанную помощь, а также двум операторам экскаваторов Юрию и Роману.

Вечная память погибшим войнам, которые отдали жизни за нашу страну.

Источник: https://vk.com/iskragmr