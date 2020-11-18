Где в Гатчинском районе выявили новых covid-пациентов

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 17 жителей Гатчинского района:

- г. Гатчина (+11)

- с. Рождествено (+1)

- п. Сиверский (+1)

- д. Батово (+1)

- г. Коммунар (+1)

- п. Дружная Горка (+1)

- п. Торфопредприятие (+1)

Днем ранее было выявлен 21 новый covid-пациент в следующих населенных пунктах:

- г. Гатчина (+9)

- п. Тайцы (+2)

- п. Сиверский (+3)

- с. Рождествено (+1)

- п. Вырица (+1)

- г. Коммунар (+1)

- д. Батово (+1)

- п. Новый Свет (+1)

- п. Лукаши (+1)

- д. Большое Ондрово (+1)

В итоге в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 2881 человека, 1852 из их числа – 64,3 % - выздоровели, зарегистрировано 36 летальных исходов.

Число активных COVID-пациентов в Гатчинском районе – то есть тех, кто болен в настоящее время – 993 человека.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 18 ноября коронавирусная инфекция диагностирована у 14 495 человек (в том числе за минувшие сутки выявлено 207 новых случаев), 8207 человек поправились, 131 скончался. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 56,6 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 1175 человек (выздоровели 751),

- г. Коммунар – 187 человек (выздоровели 133),

- п. Сиверский – 153 человека (выздоровели 114),

- п. Вырица – 147 человек (выздоровел 105),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 104 человека (выздоровели 63)

- п. Новый Свет – 85 человек (выздоровели 67),

- п. Тайцы – 81 человек (выздоровели 50),

- с. Никольское – 59 человек (выздоровели 19),

- п. Пудость – 58 человек (выздоровели 31),

- д. Большие Колпаны – 52 человека (выздоровели 20),

- д. Малое Верево – 50 человек (выздоровели 25),

- п. Дружная Горка – 49 человек (выздоровели 30),

- д. Лампово – 30 человек (выздоровели 25),

- п. Войсковицы – 28 человек (выздоровели 26),

- д. Малые Колпаны – 27 человек (выздоровели 12),

- д. Сяськелево – 26 человек (выздоровели 18),

- п. Терволово – 24 человека (выздоровели 17),

- п. Семрино – 22 человека (выздоровели 10),

- п. Елизаветино – 20 человек (выздоровели 15),

- д. Новый Учхоз – 19 человек (выздоровели 15),

- с. Рождествено – 18 человек (выздоровели 6),

- д. Батово – 18 человек (выздоровели 10),

- п. Мыза-Ивановка – 18 человек (выздоровели 12),

- д. Пудомяги – 17 человек (выздоровели 15),

- д. Большое Рейзино – 15 человек (выздоровели 12),

- п. Лукаши – 13 человек (выздоровели 10),

- п. Высокоключевой – 13 человек (выздоровели 8),

- д. Белогорка – 12 человек (все выздоровели),

- п. Кобралово – 12 человек (выздоровели 4),

- д. Покровская – 12 человек (выздоровели 5),

- п. Сусанино – 11 человек (выздоровели 9),

- д. Мины – 10 человек (выздоровели 6),

- д. Шпаньково, д. Монделево, д. Пустошка, д. Старосиверская, п. Суйда – по 9 человек,

- д. Жабино, д. Меньково – по 8 человек,

- п. Торфяное – 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, Дружноселье, д. Выра, д. Большое Верево, д. Даймище, д. Вайя, д. Корпиково, д. Парицы, д. Вяхтелево – по 6 человек,

- д. Тихковицы, д. Луйсковицы, д. Романовка, д. Куровицы, д. Новосиверская, п. Борницкий Лес, д. Черново – по 5 человек,

- д. Ляды, д. Ивановка (Пудостьское), д. Вайялово, д. Нижняя, д. Большево, п. Пригородный, д. Сокколово, д. Покровка – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Остров, Тойворово, д. Холоповицы, Карташевская, д. Орлино, д. Никольское, д. Антелево, п. Новинка, п. Дивенский, д. Тяглино, п. Торфопредприятие – по 3 человека,

- д. Изора, Малые Борницы, Большое Сергелево, д. Александровка, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Горки, д. Крокшево, с. Слудицы, д. Виркино, д. Котельниково, д. Вопша, массив Красницы, д. Химози, д. Ковшово, д. Руссолово, д. Межно, д. Зайцево, п. Кобринское, д. Петрово – по 2 человека,

- д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, Пижма, Новые Черницы, д. Замостье, Алапурская, Вярлево, Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», д. Коргузи, д. Истинка, д. Тихвинка, массив Вопша, СНТ «Лесное», д. Хиндикалово, д. Большое Ондрово - по 1 человеку.