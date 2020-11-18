Кто 19 ноября останется без света в Гатчинском районе?

Кто 19 ноября останется без света в Гатчинском районе?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах в четверг, 19 ноября, будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах:

Рубрики : ЖКХ     18 Nov 2020

Пудомягское поселение:

11:00 - 16:00

д. Руссолово

 

Коммунарское поселение:

08:30 -17:00

Коммунар, Антропшинская ул., Строительный пер.,

 

Большеколпанское поселение:

09:00 -17:00

д.Старые Черницы      

 

Пудостьское поселение:

09:00-17:00

п. Скворицы                

 

Таицкое поселение:

09:00-18:00

Тайцы, Гатчинская, Ягодная (д.16-26, 51-61)   

 

Сиверское поселение:

10:00-17:00

Старосиверская, Комсомольский проспект

 

Новосветское поселение:

10:00 -17:00

Сабры, Малое Замостье, Пустошка, Б. Замостье

 

Войсковицкое поселение:

10:00 -16:00

д. Тяглино, Центральная

 

Сяськелевское поселение:

10:00 -17:00

д. Переярово               

 

Веревское поселение:

11:00 -16:00

Ивановка, Романовка

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