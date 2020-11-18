Кто 19 ноября останется без света в Гатчинском районе?

11:00
- 16:00
д. Руссолово
Коммунарское
08:30 -17:00
Коммунар, Антропшинская ул.,
Строительный пер.,
Большеколпанское
09:00 -17:00
д.Старые Черницы
Пудостьское
09:00-17:00
п. Скворицы
Таицкое
09:00-18:00
Тайцы, Гатчинская, Ягодная
(д.16-26, 51-61)
Сиверское
10:00-17:00
Старосиверская, Комсомольский
проспект
Новосветское
10:00 -17:00
Сабры, Малое Замостье,
Пустошка, Б. Замостье
Войсковицкое
10:00 -16:00
д. Тяглино, Центральная
Сяськелевское
10:00 -17:00
д. Переярово
Веревское
11:00 -16:00
Ивановка, Романовка