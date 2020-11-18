«Отчий край» - лучший Почётный караул

Подведены
итоги открытого регионального смотра-конкурса Почетных караулов среди учащихся
образовательных учреждений, военно-патриотических и юнармейских отрядов
Ленинградской области, посвященный 75-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
В
смотре-конкурсе, который в этом году проходил дистанционно, приняли участие
восемь команд из Кингисеппа, Лодейного Поля, Гатчины, поселка Бегуницы и четыре
команды из Соснового Бора. Согласно положению о конкурсе, молодежные Почетный
караулы выполнили задания и отправили видеосъемку в конкурсную комиссию.
И
вот пришло радостное известие: I место - ВПК «Отчий край». В составе команды
победителей выступили Аглая Макшанова, Алексей Скабеев, Иннокентий Иванов,
Евгения Чернакова, Максим Смирнов. Гатчинскую команду подготовили руководитель
ВПК «Отчий край» Владимир Жилин и тренер-наставник Андрей Шарапов.
Татьяна
Можаева