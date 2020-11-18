«Отчий край» - лучший Почётный караул

Подведены итоги открытого регионального смотра-конкурса Почетных караулов среди учащихся образовательных учреждений, военно-патриотических и юнармейских отрядов Ленинградской области, посвященный 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В смотре-конкурсе, который в этом году проходил дистанционно, приняли участие восемь команд из Кингисеппа, Лодейного Поля, Гатчины, поселка Бегуницы и четыре команды из Соснового Бора. Согласно положению о конкурсе, молодежные Почетный караулы выполнили задания и отправили видеосъемку в конкурсную комиссию.

И вот пришло радостное известие: I место - ВПК «Отчий край». В составе команды победителей выступили Аглая Макшанова, Алексей Скабеев, Иннокентий Иванов, Евгения Чернакова, Максим Смирнов. Гатчинскую команду подготовили руководитель ВПК «Отчий край» Владимир Жилин и тренер-наставник Андрей Шарапов.

Татьяна Можаева