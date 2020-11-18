Пудостьский культурно-досуговый центр обновляется

В ходе осмотра глава администрации Пудостьского поселения Елена Иваева рассказала, что ремонт проводится по программе комитета АПК правительства Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий» при софинансировании из бюджета Гатчинского района.

Первый контракт с подрядной организацией был заключен 27 апреля на ремонт фасада и косметический ремонт внутренних помещений.

- Срок окончания работ по контракту – 12 ноября. Из-за того, что подрядчик задерживается, мы уже начали вести с ним претензионную работу. Нам обещали закончить ремонт до 23 ноября, - рассказала Елена Иваева.

По итогам дополнительного отбора, проведенного в комитете АПК, администрация Пудостьского поселения получила дополнительное финансирование, которое направили на ремонт электрооборудования в культурно-досуговом центре. Из-за проблем с поставкой светильников срок исполнения контракта также задерживается, но подрядчик обязуется закончить ремонт до 27 ноября.

Что касается остальных элементов здания, то их ремонтировали не так давно – привели в порядок крышу, заменили сантехнику. Кресла в зрительном зале обновили за счет средств, выделенных депутатом Законодательного собрания Ленинградской области Татьяной Бездетко.

Ирина ХРУСТАЛЁВА