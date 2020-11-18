Василий Панкратов: «Открываем Липовый сад!»

На своей страничке
в социальной сети Василий Панкратов сообщил, что прошлым летом и этой осенью
сотрудники садово-паркового хозяйства провели огромную работу: в Липовом саду
восстановлена система дорожек, газоны расчищены от самосева. Восстановлены
мостики из Голландских садов - не только ближний около Арсенального каре, но и
дальний, по которому изначально и можно было попасть в Липовый сад. Теперь
здесь можно планировать сквозной прогулочный маршрут.
«Установили
скамейки. Пока только шесть, при необходимости сможем добавить, - делится
Василий Юрьевич. - На клумбе весной ждём тюльпаны, на газонах ещё раньше -
первоцветы, их как раз сейчас сажаем. В перспективе ещё обработка крон деревьев
и посадка плотного кустарника вдоль проспекта - но это уже летом. А прогуляться
по саду приглашаем в ближайшие выходные».
Фото с личной страницы Василия Панкратова