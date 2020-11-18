Василий Панкратов: «Открываем Липовый сад!»

На своей страничке в социальной сети Василий Панкратов сообщил, что прошлым летом и этой осенью сотрудники садово-паркового хозяйства провели огромную работу: в Липовом саду восстановлена система дорожек, газоны расчищены от самосева. Восстановлены мостики из Голландских садов - не только ближний около Арсенального каре, но и дальний, по которому изначально и можно было попасть в Липовый сад. Теперь здесь можно планировать сквозной прогулочный маршрут.

«Установили скамейки. Пока только шесть, при необходимости сможем добавить, - делится Василий Юрьевич. - На клумбе весной ждём тюльпаны, на газонах ещё раньше - первоцветы, их как раз сейчас сажаем. В перспективе ещё обработка крон деревьев и посадка плотного кустарника вдоль проспекта - но это уже летом. А прогуляться по саду приглашаем в ближайшие выходные».

Фото с личной страницы Василия Панкратова