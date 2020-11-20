Люди с нарушениями слуха и речи могут вызвать скорую помощь, полицию и другие экстренные службы Ленинградской области при помощи СМС-сообщения на номер «112».

В текстовом сообщении на номер «112» необходимо указать причину обращения, данные о времени и месте происшествия, фамилию, имя и отчество заявителя, а также данные о тех, кому требуется помощь и их состоянии. В случае сообщения о совершившемся преступлении, нужно указать обстоятельства происшествия, приметы лиц, совершивших правонарушение, данные об очевидцах и причиненном ущербе.

Сервис оптимизируется с учетом пожеланий заявителей, сейчас он предназначен прежде всего для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Остальным гражданам рекомендуется вызывать экстренные службы только с помощью телефонного звонка. Поскольку по телефону диспетчер может сразу уточнить дополнительную информацию, которая важна для организации оперативной помощи. Например, как быстрее проехать до места происшествия, на каком этаже произошел несчастный случай или преступление, какой код домофона и т.п.

Напомним, номер «112» является единым номером вызова служб экстренного реагирования: скорой медицинской помощи, полиции, аварийной газовой службы, пожарной охраны, спасательных служб. Звонок на единый номер «112» можно сделать со стационарного или мобильного телефона, с нулевым балансом на счету, если отсутствует сотовая связь или в телефоне нет сим-карты.

Работу Системы-112 Ленинградской области обеспечивает ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр».