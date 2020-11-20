«Серебро» и две «бронзы» Татьяны Чикуновой

Всего в соревнованиях
приняли участие 32 сильнейших спортсмена из восьми регионов России – Москвы, Нижегородской,
Оренбургской, Московской, Ленинградской, Челябинской областей, республик
Чувашия и Татарстан.
Татьяна в одиночном
разряде завоевала серебряную медаль, по очереди уверенно обыграв трех
спортсменок из Москвы, Нижегородской и Челябинской областей, и лишь в финальном
поединке уступила более взрослой и опытной сопернице – мастеру спорта
международного класса, представительнице Московской области Анне Кондратовой.
Татьяне также удалось
завоевать еще две награды Кубка России – бронзовые медали в женском парном (с
Ксенией Анишевой из Чувашии) и в смешанном парном (с Егором Астафьевым из
Нижегородской области) разрядах.