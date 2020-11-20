«Серебро» и две «бронзы» Татьяны Чикуновой

«Серебро» и две «бронзы» Татьяны Чикуновой

С шестого по восьмое ноября в городе Чебоксары прошли соревнования Кубка России по спорту глухих в одном из самых массовых и скоростных видов – настольном теннисе. Ленинградскую область представляла 16-летняя воспитанница Сиверской спортивной школы олимпийского резерва «Ника», мастер спорта Татьяна Чикунова.

Рубрики : Спорт     20 Nov 2020

Всего в соревнованиях приняли участие 32 сильнейших спортсмена из восьми регионов России – Москвы, Нижегородской, Оренбургской, Московской, Ленинградской, Челябинской областей, республик Чувашия и Татарстан.

Татьяна в одиночном разряде завоевала серебряную медаль, по очереди уверенно обыграв трех спортсменок из Москвы, Нижегородской и Челябинской областей, и лишь в финальном поединке уступила более взрослой и опытной сопернице – мастеру спорта международного класса, представительнице Московской области Анне Кондратовой.

Татьяне также удалось завоевать еще две награды Кубка России – бронзовые медали в женском парном (с Ксенией Анишевой из Чувашии) и в смешанном парном (с Егором Астафьевым из Нижегородской области) разрядах.

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