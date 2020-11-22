В Гатчине отключат холодную воду

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с производством работ на водопроводе, с 23.11.20 г. 23.00 и до 06.00 24.11.20 будет отключено холодное водоснабжение по адресам:

г. Гатчина, Аэродром, Мариенбург, мкр Речной, пр. Красноармейский, ул. Киевская, Новопролетарская, Школьная, Кузьмина, д. Малые Колпаны, частично. Будет понижение давления ХВС в центральной части города между ул. Чкалова и ул. Радищева.

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с производством работ на водопроводе, 25.11.20г. с 22.00 до 08.00 26.11.20 будет отключено холодное водоснабжение в центральной части города:

от Въезда до ул. Киевская

от ул. Чехова до ул. Крупской

мкр-н «Загвоздка», Промзона I