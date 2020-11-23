24 ноября отключат свет

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.
Рубрики :
ЖКХ
23 Nov 2020
Сяськелевское СП:
24.11.2020 10:00-17:00
Большое Ондрово, Саванкюля,
Туганицы, Малое Ондрово,
Кастино
Кобринское СП:
24.11.2020 с 09.00 до
16.00
Погост, Новокузнецово
Рождественское СП
24.11.2020 09:00 -17:00
д. Грязно
Пудостьское СП
24.11.2020 10:00-14:00
Кемпелево,
д. Большое Рейзино д.№31, 32,
35, 36
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