24 ноября отключат свет

24 ноября отключат свет

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     23 Nov 2020

Сяськелевское СП:

24.11.2020  10:00-17:00

Большое Ондрово, Саванкюля, Туганицы, Малое Ондрово,

Кастино

 

Кобринское СП:

24.11.2020 с 09.00 до 16.00

Погост, Новокузнецово

 

Рождественское СП

24.11.2020  09:00 -17:00

д. Грязно            

 

Пудостьское СП

24.11.2020  10:00-14:00

Кемпелево,         

д. Большое Рейзино д.№31, 32, 35, 36      

                                               

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