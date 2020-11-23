«Аэропарк» для гатчинцев всех возрастов

«Аэропарк» затрагивает территорию от ТРК «Пилот» до Киевской улицы, с продолжением по улице Зверевой до площади Богданова. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в августе здесь был открыт скейт-парк. Территория включает в себя роллердром, тематическую детскую площадку, кольцевую велодорожку. В ходе благоустройств должны быть проведены работы по озеленению, установлены опоры освещения, скамейки и малые архитектурные формы. Сейчас на повестке дня – укладка резинокордового покрытия на детской площадке.

Несмотря на отвратительные метеоусловия, главе региона «Аэропарк» понравился:

- Хорошее место, видно, что нравится жителям в любую погоду, – заметил Александр Дрозденко. – Благоустройство «Аэропарка» стало возможным благодаря конкурсу, который Гатчина и Ленобласть выиграли на федеральном уровне. В этом году мы получили первые 90 миллионов. Проект реализуется на условиях софинансирования, в том числе, из областного бюджета. Объем работ огромный, но ведь делается не на один год. Мы хотим, чтобы Аэродром получил свой «Аэропарк» – удобный, красивый, для всех возрастов, начиная от маленьких ребятишек и заканчивая старшим поколением. Это и комфорт, и эстетика.

По планам, в 2021 году во всех районах Ленинградской области будет благоустроено как минимум 75 общественных территорий.