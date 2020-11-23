«Аэропарк» для гатчинцев всех возрастов

«Аэропарк» затрагивает территорию от ТРК «Пилот» до Киевской
улицы, с продолжением по улице Зверевой до площади Богданова. В рамках
программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и
городская среда» в августе здесь был открыт скейт-парк. Территория включает в
себя роллердром, тематическую детскую площадку, кольцевую велодорожку. В ходе
благоустройств должны быть проведены работы по озеленению, установлены опоры
освещения, скамейки и малые архитектурные формы. Сейчас на повестке дня –
укладка резинокордового покрытия на детской площадке.
Несмотря на отвратительные метеоусловия, главе региона «Аэропарк»
понравился:
- Хорошее место, видно, что нравится жителям в любую погоду, –
заметил Александр Дрозденко. – Благоустройство «Аэропарка» стало возможным
благодаря конкурсу, который Гатчина и
Ленобласть выиграли на федеральном уровне. В этом году мы получили первые 90
миллионов. Проект реализуется на условиях софинансирования, в том числе, из
областного бюджета. Объем работ огромный, но ведь делается не на один год. Мы
хотим, чтобы Аэродром получил свой «Аэропарк» – удобный, красивый, для всех
возрастов, начиная от маленьких ребятишек и заканчивая старшим поколением. Это
и комфорт, и эстетика.
По планам, в 2021 году во всех районах Ленинградской области будет
благоустроено как минимум 75 общественных территорий.