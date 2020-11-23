«Активный горожанин»: погода выявляет новые проблемы

Жильцы дома № 11Б по Заводской улице рассказали, что два года назад в их дворе смонтировали новую систему освещения, которая их полностью устраивала. Но после того, как 16 ноября заменили лампочки, во дворе стало тускло и не комфортно. «Если при старом освещении можно было разглядеть лица на площадке и около машин, то теперь увидишь только силуэт, еще и активные ночные граждане были как на ладони. Зачем было портить – непонятно. Убедительная просьба вернуть (старое освещение)», - написал один из жителей дома.

С этим вопросом предстоит разобраться сотрудникам МУП «Городские электросети» города Гатчины, которым также переадресовали обращение о нерегулируемом пешеходном переходе на перекрестке улиц 7 Армии и Хохлова. «Около него нет ни одного рабочего фонаря. При повороте с улицы 7 Армии на улицу Хохлова в вечернее и ночное время существует высокий риск ДТП с участием пешеходов, так как их не видно в темноте», - написал житель города.

Не работают фонари на столбах освещения и у Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 7 на улице 7 Армии, и на детских площадках во дворах многоквартирных домов № 13, 15, 17, 19 по Красноармейскому проспекту.

Жительница улицы Гагарина, 16 попросила рассмотреть возможность замены старой металлической детской горки и разрушенной песочницы на новое игровое оборудование, а также установки ограждения и знаков о запрете выгула собак. Вопрос передали в комитет ЖКХ администрации Гатчинского района.

Сюда же было направлено обращение с просьбой привести в порядок фасад дома № 29 по проспекту 25 Октября. «Крыша обваливается, и уже через дыры в кровле видно небо. Здание ветшает и разрушается, скоро обрушатся перекрытия. Фасад покрыт графическим мусором. Все это на центральной улице города, по которой о «будущей столице области» судят все», - написал активный горожанин.

Еще одно здание, требующее ремонта фасада, по мнению жителей, находится по адресу улица Соборная, 12. «На фото 1994 года историческое здание – дом купца Богданова выглядело красивее, чем сейчас. Арендатор или собственник части первого этажа закрыл часть исторического фасада, оставшаяся часть была покрыта краской. В результате здание потеряло приятный исторический облик. Можно устанавливать памятные таблички на дома, проводить благоустройство улицы, но необходимо также поддерживать исторический вид фасадов. Прошу вас рассмотреть возможность расчистки фасада и изменения световых и рекламных конструкций, установленных на здании», - было сказано в обращении.

Один из гатчинцев обратился с просьбой рассмотреть возможность размещения пешеходного перехода через улицу Урицкого между домами № 24 и № 26 на сложившейся с годами «пешеходной тропе». По его мнению, это позволит повысить безопасность передвижения пешеходов, в том числе детей, которые переходят здесь дорогу по пути в школу № 1.

«Расстояние между пешеходными переходами на улице Урицкого от улицы Радищева до улицы Гагарина составляет 400 метров, что не удовлетворяет требованиям ГОСТов № 32944-2014 и №52766-2007, согласно которым максимальное расстояние может составлять 200 – 300 метров», - написал житель города.

Сразу несколько сообщений на этой неделе были посвящены проблеме подтопления улиц. Жители писали об улице Урицкого, на которой скапливается вода каждый раз после выпадения осадков, дворах многоквартирных домов № 28 и № 35 по этой же улице, а также во дворе дома № 15 по улице 7 Армии. Все эти вопросы переданы в МУП «Водоканал» города Гатчины.

Жительница улицы Рощинской, 15 попросила привести в порядок территорию перед жилым домом после ремонта теплотрассы, так как жители не могут нормально подойти к подъезду из-за грязи и песка, оставшихся после ремонтных работ.

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