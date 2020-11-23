Где в Гатчинском районе выявили новых covid-пациентов

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 13 жителей Гатчинского района:

- г. Гатчина (+7)

- п. Тайцы (+1)

- п. Елизаветино (+1)

- г. Коммунар (+1)

- д. Нижняя (+1)

- п. Лукаши (+1)

- д. Александровка (+1)

В итоге в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 2988 человек, 1894 из их числа – 63,4 % - выздоровели, зарегистрировано 37 летальных исходов.

Число активных COVID-пациентов в Гатчинском районе – то есть тех, кто болен в настоящее время – 1057 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 23 ноября коронавирусная инфекция диагностирована у 15 494 человек (в том числе за минувшие сутки выявлено 202 новых случая), 9 261 человек поправился, 131 скончался. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 59,8 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 1217 человек (выздоровели 776),

- г. Коммунар – 196 человек (выздоровели 134),

- п. Сиверский – 160 человек (выздоровели 116),

- п. Вырица – 149 человек (выздоровел 106),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 104 человека (выздоровели 63)

- п. Новый Свет – 87 человек (выздоровели 67),

- п. Тайцы – 82 человека (выздоровели 53),

- с. Никольское – 60 человек (выздоровели 19),

- п. Пудость – 58 человек (выздоровели 31),

- д. Большие Колпаны – 52 человека (выздоровели 20),

- д. Малое Верево – 51 человек (выздоровели 28),

- п. Дружная Горка – 50 человек (выздоровели 30),

- д. Лампово – 31 человек (выздоровели 25),

- п. Войсковицы – 30 человек (выздоровели 26),

- д. Малые Колпаны – 30 человек (выздоровели 12),

- п. Терволово – 28 человек (выздоровели 17),

- д. Сяськелево – 27 человек (выздоровели 19),

- д. Новый Учхоз – 23 человека (выздоровели 16),

- п. Семрино – 22 человека (выздоровели 12),

- п. Елизаветино – 22 человека (выздоровели 15),

- с. Рождествено – 19 человек (выздоровели 6),

- д. Батово – 18 человек (выздоровели 10),

- п. Мыза-Ивановка – 18 человек (выздоровели 12),

- д. Пудомяги – 17 человек (выздоровели 15),

- д. Большое Рейзино – 17 человек (выздоровели 12),

- п. Лукаши – 15 человек (выздоровели 10),

- п. Кобралово – 14 человек (выздоровели 4),

- п. Высокоключевой – 13 человек (выздоровели 8),

- д. Белогорка – 12 человек (все выздоровели),

- д. Покровская – 12 человек (выздоровели 5),

- п. Сусанино – 11 человек (выздоровели 9),

- д. Старосиверская – 11 человек (выздоровели 7),

- д. Мины – 10 человек (выздоровели 6),

- д. Монделево – 10 человек (выздоровели 7),

- п. Суйда – 10 человек (выздоровели 6),

- д. Ляды – 10 человек (выздоровели 7),

- д. Шпаньково, д. Пустошка, д. Жабино – по 9 человек,

- д. Меньково – 8 человек (выздоровели 5),

- п. Торфяное, д. Большое Верево, д. Выра – по 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, Дружноселье, д. Даймище, д. Вайя, д. Корпиково, д. Парицы, д. Вяхтелево – по 6 человек,

- д. Тихковицы, д. Луйсковицы, д. Романовка, д. Куровицы, д. Новосиверская, п. Борницкий Лес, д. Ивановка (Пудостьское), д. Черново, д. Нижняя, д. Сокколово, д. Тойворово – по 5 человек,

- д. Вайялово, д. Большево, п. Пригородный, д. Покровка, д. Тяглино – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Остров, д. Холоповицы, Карташевская, д. Орлино, д. Никольское, д. Антелево, п. Новинка, п. Дивенский, п. Торфопредприятие, д. Руссолово, д. Александровка, д. Петрово, д. Химози – по 3 человека,

- д. Изора, Малые Борницы, Большое Сергелево, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Горки, д. Крокшево, с. Слудицы, д. Виркино, д. Котельниково, д. Вопша, массив Красницы, д. Ковшово, д. Межно, д. Зайцево, п. Кобринское – по 2 человека,

- д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, Пижма, Новые Черницы, д. Замостье, Алапурская, Вярлево, Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», д. Коргузи, д. Истинка, д. Тихвинка, массив Вопша, СНТ «Лесное», д. Хиндикалово, д. Большое Ондрово, д. Мыза - по 1 человеку.