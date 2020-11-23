Ольга Шахова умеет воплощать мечты в реальность

Одна из героинь проекта - Ольга Шахова - заместитель директора областного центра по развитию предпринимательства «Мой бизнес».

Успешной Ольга Шахова сделала себя сама. Она по жизни не боялась ничего нового, и всегда следовала своим принципам: надо - просто шла и делала, и во всем видела положительное.

Как добиваться поставленной цели и где этому можно научиться, сегодня рассказывает наша героиня проекта «Стать успешной».