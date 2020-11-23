Ольга Шахова умеет воплощать мечты в реальность

Медиапроект сетевого издания Газета «Выборг» - онлайн «Стать успешной» посвящен женщинам-лидерам Ленинградской области, успешным пред-принимателям, а также тем целеустремленным представительницам прекрасного пола, которые стремятся реализовать себя в карьере, политике, бизнесе.

Рубрики : Общество     23 Nov 2020

Одна из героинь проекта - Ольга Шахова - заместитель директора областного центра по развитию предпринимательства «Мой бизнес».

Успешной Ольга Шахова сделала себя сама. Она по жизни не боялась ничего нового, и всегда следовала своим принципам: надо - просто шла и делала, и во всем видела положительное.

Как добиваться поставленной цели и где этому можно научиться, сегодня рассказывает наша героиня проекта «Стать успешной».

 

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