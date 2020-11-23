Ольга Шахова умеет воплощать мечты в реальность

Медиапроект сетевого издания Газета «Выборг» - онлайн «Стать успешной» посвящен женщинам-лидерам Ленинградской области, успешным пред-принимателям, а также тем целеустремленным представительницам прекрасного пола, которые стремятся реализовать себя в карьере, политике, бизнесе.
Одна из героинь проекта -
Ольга Шахова - заместитель директора областного центра по развитию
предпринимательства «Мой бизнес».
Успешной Ольга Шахова
сделала себя сама. Она по жизни не боялась ничего нового, и всегда следовала
своим принципам: надо - просто шла и делала, и во всем видела положительное.
Как добиваться
поставленной цели и где этому можно научиться, сегодня рассказывает наша
героиня проекта «Стать успешной».
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