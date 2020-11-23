Пути незрячих

Постоянный многолетний адрес Гатчинской районной организации Всероссийского общества слепых - Гатчина, ул. Карла Маркса, 63. Всё тот же адрес, всё те же люди в темных очках, осторожно нащупывающие дорогу с помощью белой трости. Всё та же беда, всё то же постоянное её преодоление, всё те же мужество, стойкость и достоинство...

«Не открывайте, люди, двери своим нахлынувшим годам!»

Написание этой простой фразы стало одним из этапов конкурса чтения и письма по Брайлю среди членов Гатчинской ВОС, который проходил 12 ноября и был посвящён 95-летию Всероссийского ВОС. Предложение, с которым взрослый человек с обычным зрением справится на одном дыхании, у человека незрячего займёт существенно больше времени и физических сил. Письмо по Брайлю — непростой труд с использованием сразу обеих рук, специальной металлической решётки и инструмента для прокола довольно плотной бумаги. Тем не менее почти все участники конкурса с этим заданием справились, как и с чтением на скорость фрагмента из рассказа Ивана Бунина «Сын».

Конкурс чтения и письма по Брайлю проходит в ВОС каждый год. По традиции он приурочен к годовщине ВОС, которую отмечают в апреле. Но в этом году, в связи с пандемией коронавируса, планы изменились, и конкурс, как и многие другие мероприятия, пришлось перенести на осень.

Как рассказала Валентина Григорьева, с каждым годом количество желающих принять участие в конкурсе уменьшается. Заметно снижается и скорость чтения и письма. В связи с появлением новой техники для прослушивания аудиокниг, «говорящих» программ на компьютере, система чтения по Брайлю постепенно перестаёт быть актуальной, хотя и преподаётся в специализированных школах для незрячих детей.

Год юбилеев и пандемии

- В этом году мы отмечаем сразу несколько значимых для нас юбилеев, - говорит Валентина Григорьева. - Среди них - 95-летие Всероссийского общества слепых и 75-летие со дня Великой Победы... Конечно, настоящих участников войны в нашей организации почти уже не осталось. В основном это - дети войны. У нас были намечены мероприятия ко Дню Победы, но из-за пандемии многое пришлось отменить. Но мы придумали акцию «С цветами - к каждому ребёнку войны». В рамках программы «Особый взгляд на мир», получившей грант президента России и реализуемой Сиверской АНО «Планета добра» при поддержке Центра социальной защиты населения, нам дали машину. Мы объехали и поздравили почти всех наших детей войны. Тех, кого не получилось поздравить лично, обзванивали по телефону.

На учёте в Гатчинской ВОС сейчас стоит 360 человек. Как говорит Валентина Григорьева, многие из них оказались в полной изоляции от внешнего мира.

- Очень печально было во время карантина, многие боялись, - рассказывает она. - Многие находились в депрессии из-за вынужденного сидения дома в течение нескольких месяцев. Общение у нас происходило в основном по телефону. Поднимали дух, моральное состояние людей. Многим помогал город — волонтёры, некоторые кафе: доставляли продукты, готовую еду, лекарства. Большую помощь нам оказывали и социальные работники нашего муниципального образования. Участникам паралимпиады помогал Паралимпийский комитет. Так мы пережили первый весенне-летний карантин...

Несмотря на сложную ситуацию, без дела в Гатчинской ВОС не сидели и в условиях эпидемического кризиса успели сделать очень многое.

- Необходимой техникой наша организация оснащена, - говорит Валентина Владимировна. - Мы изучали дистанционные способы взаимодействия, освоили Zoom иWhatsApp. Участвуем в конференциях и семинарах-практикумах ВОС по обмену опытом и поиску новых методов работы с незрячими людьми.

Во время ослабления ограничений по эпидемической ситуации активисты Гатчинской ВОС ездили на экскурсии, посещали своих коллег в соседних районах, участвовали в спортивных соревнованиях и чемпионатах, спартакиаде пенсионеров в Гатчине, занимая призовые места и получая награды лауреатов.

- Многие из намеченных на юбилейный год мероприятий пришлось отменить или перенести на осень, а там новая волна ограничений пошла, - с огорчением говорит Валентина Владимировна. - Начал было заниматься наш хор, но потом опять запретили...

В начале ноября в клубе Гатчинской ВОС прошел традиционный Праздник урожая, в котором плоды своих участков продемонстрировали незрячие садоводы. Фрукты, овощи, домашние заготовки... По традиции в этот день был накрыт праздничный стол, который буквально ломился от вкусных домашних блюди и напитков, приготовленных из овощей и плодов урожая этого года.

Время прошло, а проблемы остались

Наша беседа с Валентиной Григорьевой постепенно сворачивает в сторону проблем. Обойти их невозможно, особенно незрячим людям. В одних из этих «проблем» буквально тонешь - на подходе к зданию, где разместилась ВОС, уже долгие годы красуются ямы в асфальте.

Другая «проблема» поджидает незрячих пешеходов на углу всё у того же административного здания. Этим двум «проблемам» за долгие годы попыток их разрешения удалось уже обрасти мхом — обращений или ответного молчания. Но проблемами они быть не перестали.

Но сначала Валентина Григорьева отдаёт справедливость тем, кто старался помогать незрячим гатчинцам. В результате обращений к городским депутатам удалось добиться размещения «зебры» на пересечении ул. Карла Маркса и 7-й Армии. Дорога к Пенсионному фонду стала более безопасной для инвалидов. Установлен предупреждающий знак на автобусной остановке у административного здания ВОС. Привели в порядок актуальный для передвижения инвалидов участок улицы Гагарина неподалёку от Общества слепых.

Но вот по поводу озвученных выше проблем положительного решения добиться не получается. Кстати, об этих же проблемах мы писали ровно два года назад, предварительно пройдясь с Валентиной Григорьевой по небезопасному для слепых маршруту возле здания ВОС (статья «Дорогу осилит незрячий?», 12 октября 2018 года).

Из года в год Общество слепых Гатчинского района просит власти установить предупреждающий знак для автомобилей на пути следования инвалидов по зрению от угла дома №63 по ул. Карла Маркса к соседним домам, где они живут. Расположенное в двух шагах от ВОС, это место для незрячих людей — возможно, одно из самых неудобных и опасных в городе. За углом дома № 63 — магазин «Семерочка», чуть в глубине — автосервис «Интершина». Дорога здесь разбита — сюда постоянно заезжают машины для разгрузки продуктов или в «Интершину».

- Когда-то на повороте к «Интершине» стоял предупреждающий знак, но его снесли, - говорит Валентина Владимировна. - Каждый год мы поднимали этот вопрос на Координационном совете по делам инвалидов, но воз и поныне там. Хорошо, если мы услышим подъезжающий автомобиль. Люди травмируются, ударяются, пачкают одежду. Мы пытались говорить с водителями, а они отвечают: «Откуда мы знаем, что здесь слепые ходят? Где здесь предупреждающие знаки?»

В октябре Гатчинской ВОС предложил свою помощь президент МРОО развития спорта и туризма Санкт-Петербурга и Ленинградской области Антон Вересов. Вместе с ним обсудили многострадальный вопрос об установке дорожного знака, запрещающего парковку машин у магазина на пути следования незрячих.

- Мы прошлись с Антоном Олеговичем по этому участку, и он чуть не заплакал, спросил: как мы здесь вообще можем ходить? - говорит Валентина Владимировна. - Отреагировал как скорая помощь: заказал и оплатил предупреждающий баннер на стену дома на опасном участке, очень вдумчиво подойдя к решению этого вопроса.

Маршрутами незрячих

А мы снова прошлись с Валентиной Владимировной по нашему старому, двухлетней давности, маршруту — по улице Карла Маркса, в окрестностях здания, где расположилась Гатчинская ВОС.

Я смотрю, как Валентина Владимировна мечется в попытке обойти многочисленные лужи и грязь, то и дело останавливается, вслушиваясь в звуки проезжающих машин. Глубокие ямы, в которых скопилась дождевая вода, - препятствие для незрячего человека вообще непреодолимое.

Как говорит Валентина Григорьева, большая беда - и с так называемыми тактильными ориентирами для слепых. Обычный человек мало обращает на них внимание, но для незрячих это, возможно, лучшие ориентиры из всех возможных в городе, поскольку несут как направляющую, так и опорную функцию. В качестве таких ориентиров вдоль дорожек на улице Карла Маркса по-прежнему стоят старые, грязно-желтые, погнутые и поржавевшие трубы. Восстановление этих путеводителей — еще один важнейший, но пока нерешаемый вопрос для инвалидов по зрению. Как выяснилось, ещё два года назад Гатчинской службой координации и развития коммунального хозяйства и строительства была проведена очень большая работа по установке этих ориентиров. Дошли до сметы, попали даже под распределение бюджета, но потом всё снова заглохло...

Чуть не споткнувшись о торчащий из асфальта металлический штырь, Валентина Владимировна идет к дому №61 - одному из тех, где живут инвалиды по зрению. Желтый путеводитель вдоль дорожки, ведущей к этому дому, сломан, некоторые его фрагменты отсутствуют. Свернув от дома в сторону проезжей части, Валентина Владимировна снова оказывается в затруднении - перед ней большая, глубокая лужа...

***

Гатчине предрекают статус «умного города». Очень даже неплохая перспектива для населённого пункта, назначенного быть столицей Ленинградской области. Об этом много сейчас говорят, но что это значит на самом деле?

- Я считаю, «умный город», и, тем более, столица, - это, во-первых, доступная среда для людей с ограниченными возможностями, - говорит Валентина Григорьева. - Мы не требуем, чтобы у нас везде были такие дорожки, как там, на улице Гагарина. Но хочется, чтобы хотя бы какой-то внешний вид был нормальный. Мы живём в центре города, у нас часто бывают туристы, а вокруг нас такой страх божий! Посмотрите сюда, хотя бы на эти трубы-ориентиры у нашего здания — страшно же, всё ржавое! Так и живём. Много мы не требуем, но мне почему-то обидно...

А вот я думаю, что всё намного проще: просто пути незрячих — это и есть наши пути. И эти пути не просто пересекаются - они совпадают. Живём-то мы все в одном мире, в одном городе, на одних улицах и в одних домах. Вот только иногда не замечаем того, что видят другие. Вот только иногда не умеем сострадать...