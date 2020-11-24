Мемориал «Строганов мост» преображается

В перечне ремонтно-реставрационных работ - облицовка гранитными плитами постамента памятника «Разорванный крест», ремонт железобетонной поверхности моста, поверхности памятного камня, металлической таблички на нем и металлического креста, облицовка гранитом железобетонной плиты и устройство площадки из тротуарной плитки вокруг памятного камня, подсыпка дорожек, замена скамеек и урн, посадка зеленых насаждений. Работами занимается Реставрационный проектный научный центр «Специалист».

Из-за необходимости вносить корректировки в проект его реализация задерживается, но, как заверил представитель подрядчика, работы будут полностью завершены к середине декабря текущего года.

В ходе осмотра Людмила Нещадим отметила, что в данной части поселка Сиверский получается создать интересное общественное пространство. Глава районной администрации выразила благодарность руководителю проекта «Эстафета поколений» Алле Ефимовне Савицкой, которая много лет занимается развитием мемориала «Строганов мост». Глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев выразил готовность и дальше развивать данную территорию.

Напомним, мемориал «Строганов мост» был открыт здесь в 2009 году по инициативе главы Сиверского поселения Виктора Кавина на средства, собранные местными жителями. Сотрудники администрации поселения совместно с депутатами, школьниками и общественными организациями ухаживают за памятным местом – проводят субботники, убирают мусор, зимой чистят снег. В 2018 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» здесь выполнены работы по благоустройству. Нынешним летом за счет спонсорских средств был произведен ремонт памятника «Разорванный крест» и установлены вазоны.

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